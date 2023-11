Supporto telefono auto (novembre 2023)

Molte automobili non possiedono un sistema di infotainment con il navigatore integrato, motivo per cui dotarsi di un supporto smartphone per auto rende l’esperienza più confortevole. Questi particolari prodotti consentono di trasformare le vecchie autovetture in auto moderne in pochissimi e semplicissimi passi. Potrete utilizzare il proprio smartphone come GPS, collegarlo allo stereo per ascoltare la playlist preferita su Spotify e persino rispondere alle chiamate, senza incorrere a fastidiose sanzioni. Un supporto per smartphone, dunque, è la via più economica per fare tutto questo, e in questa guida vi sveliamo quali sono i migliori prodotti da acquistare in questo momento.

Non dimentichiamo che secondo l’articolo 173 comma 2 del Codice della Strada è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. Violare il divieto di usare il cellulare alla guida espone il conducente ad una sanzione amministrativa che va da 165 a 660 euro e la perdita di 5 punti patente.

Prima di passare alla rassegna delle soluzioni presenti sul mercato, è doveroso sottolineare che in questa guida all’acquisto sono presenti dispositivi venduti o spediti da Amazon, per la spedizione veloce, per la semplice reperibilità e per la garanzia post-vendita praticamente impeccabile.

Come scegliere il miglior supporto smartphone per auto

L’utilizzo dello smartphone alla guida, oltre ad essere vietato, è pericoloso. Per evitare di incorrere in sanzioni e spiacevoli incidenti abbiamo deciso di realizzare una guida dedicata ai migliori supporti smartphone per auto così da aiutarvi nella scelta di un prodotto indispensabile da avere nell’abitacolo per utilizzare funzioni utili alla guida, come il navigatore, senza distogliere l'attenzione dalla strada. Nonostante si tratti di un accessorio semplice da utilizzare e dal design minimalista, sono davvero tante le tipologie di supporto presenti sul mercato: dimensioni, forme e meccanismi di fissaggio possono infatti essere differenti. Dalla ventosa, al morsetto a molla: vediamoli nel dettaglio.

A conclusione di questa guida, esaminiamo quali sono le caratteristiche da ricercare il miglior supporto auto per smartphone in base alle proprie esigenze. Tendenzialmente, a patto che non desideriate qualcosa di molto particolare, le specifiche più richieste sono le seguenti:

Compatibilità

Installazione semplice

Ricarica Wireless

Tipologia

Stabilità e robustezza

Praticità

Compatibilità

Una delle caratteristiche di un supporto auto per smartphone è la compatibilità, ovvero la capacità di supportare tutti gli smartphone presenti sul mercato. Un supporto dunque deve adattarsi a tutti gli smartphone in commercio per garantire non solo una buona ergonomicità, ma anche una buona sicurezza durante i viaggi. Al momento dell’acquisto è bene valutare la compatibilità del supporto sia con lo smartphone che con l’auto. Le dimensioni dello smartphone non sono infatti tutte uguali e ciò potrebbe creare problemi di installazione se la misura è differente. Tuttavia, la non compatibilità del supporto può a volte coprire i tasti dello smartphone e creare problemi durante l’utilizzo. Per evitare inconvenienti consigliamo di acquistare un supporto smartphone per auto universale cosi da poterlo utilizzare con qualsiasi tipologia di smartphone.

Installazione semplice

Un ottimo supporto auto per smartphone deve possedere un sistema di aggancio sicuro, durevole e semplice da installare. Sul mercato esistono diverse varianti, dai sistemi a ventosa agli agganci per bocchette d’aria alla colla per cruscotti. La scelta è strettamente personale, e in questo caso non possiamo specificare il migliore.

Ricarica Wireless

La ricarica wireless è un opzione facoltativa. La sua implementazione consente di ricaricare lo smartphone e di usarlo contemporaneamente come navigatore, ma questo comporta un surriscaldamento dello stesso. Sul mercato esistono prodotti con ventole integrate, ma il prezzo di vendita tende a salire, dunque la scelta è piuttosto difficile se si vuole acquistare un prodotto economico.

Tipologie di supporto

Cruscotto o parabrezza

Alcuni supporti smartphone sono pensati per essere installati direttamente sul cruscotto attraverso una ventosa o un adesivo. Tale tipologia di supporto può però avere alcune difficoltà di utilizzo: sia ventosa che adesivo possono non aderire bene al cruscotto. Tuttavia, l’installazione sul cruscotto dell’auto risulta, per alcuni utenti, scomoda per via della “scarsa” visibilità.

Presa d'aria

Eliminare il problema di adesivi o ventose è possibile se si decide di optare per un supporto smartphone con attacco differente. Esistono infatti supporti che si agganciano con pochi semplici mosse alle prese d'aria della vettura. Per sostenere i diversi tipi di smartphone solitamente tali supporto sono dotato di due lati che fungono da morsetti: una parte estendibile, permette l’adattamento a diversi modelli e dimensioni di smartphone, mentre la seconda, fissa, si occupa di fornire l’adeguata pressione per evitare che lo smartphone possa scivolare. Tipologia sicuramente pratica e semplice da utilizzare.

Vano CD

Alternativa piuttosto inusuale sono i supporti smartphone per auto con attacco al vano cd. Sia il posizionamento che l’estrema delicatezza della linguetta, da inserire nel vano cd, rendono questa tipologia di supporto poco scelta dagli automobilisti.

Stabilità e robustezza

Se siete alla ricerca di un supporto smartphone che duri nel tempo è bene scegliere un prodotto di qualità, che sia dunque realizzato con materiali robusti, con un telaio e un braccio robusto.

Praticità

Oltre alla stabilità, fondamentale per evitare spiacevoli cadute dello smartphone, quello della praticità è sicuramente un fattore da tenere in considerazione nella scelta del miglior accessorio. Per la creazione di questa guida abbiamo scelto esclusivamente supporti semplici e comodi da utilizzare evitando, al tempo stesso, supporti eccessivamente ingombranti che potrebbero ostacolare la visuale della strada.