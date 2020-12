Jaguar, F-Type Heritage 60 Edition per un grande omaggio al passato

Jaguar celebra il 60° anniversario dell’E-Type con un’inedita edizione, limitata a soli 60 esemplari. La casa automobilistica britannica rende dunque omaggio ad un vero e proprio classico del marchio in vista dei 60 anni che cadranno a marzo del 2021 con l’F-Type Heritage 60 Edition.

Sessanta lunghi anni da quando la casa automobilistica lanciò la leggendaria Jaguar E-Type e per l’occasione non poteva mancare un’edizione dedicata. Non a caso, il numero delle vetture che la Casa di Whitley produrrà sarà limitato proprio a 60, e probabilmente giungeranno sul mercato globale nelle due versioni Cabrio e Coupè.

A caratterizzare la F-Type Heritage 60 Edition è una livrea in vernice Sherwood Green realizzata esclusivamente per la limited edition, in seguito alla prima presentazione nel 1960 e mai più riproposta fin ad oggi. Personalizzazioni anche per i cerchi in lega forgiati da 20 pollici in nero lucido, congiuntamente alle pinze dei freni anch’esse nere ed un inedito badge esterno che riconduce all’edizione speciale.

Non mancano dettagli stilistici anche per gli interni: salta inevitabilmente agli occhi la finitura della console in alluminio, che richiama la plancia della storica E-Type. Inoltre, il logo del 60° anniversario è stato implementato sui poggiatesta dei sedili in pelle Windsor. Attenzione anche alle nuove tecnologie che la società ha deciso di offrire. Si nota infatti il quadro strumenti TFT da 12,3″ ad alta definizione, un apposito sistema di infotainment Touch Pro e Smartphone Pack con Apple CarPlay di serie.

Un omaggio speciale. Per omaggiare la vettura lo stesso Mark Turner, direttore commerciale di Jaguar SV Bespoke, ha dichiarato :

Abbiamo lavorato a stretto contatto con il nostro reparto Design per sviluppare uno stile adatto alla F-Type Heritage 60 Edition, che renda omaggio alla E-Type in modo contemporaneo.

La limited edition della F-Type si basa sull’iconica variante R. La vettura è spinta dunque da un motore V8 sovralimentato da 5,0 litri, in grado di produrre 567 CV di potenza e 700 Nm di coppia. Scatto da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi con una velocità massima che sfiora i 300 km/h. Un’edizione inevitabilmente speciale con un listino che potrebbe aggirarsi intorno ai 121.000 euro.