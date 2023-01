E’ tempo di mobilità elettrica anche per Jeep, che ha dato vita alla nuova Jeep Avenger basandosi sulla piattaforma e-CMP del Gruppo Stellantis; declinata anche in una versione a benzina spinta da un motore 1.2 turbo, Jeep Avenger è un B-SUV compatto pensato per accompagnarci nella vita di tutti i giorni grazie a un allestimento interno ricco di vani per il trasporto di oggetti di vario tipo. In questo articolo andremo ad analizzare nel dettaglio le specifiche tecniche dei due modelli di Jeep Avenger, quello 100% elettrico e quello a benzina, in attesa di poter testare con mano questa nuova Jeep.

Design e interni

Il design di Avenger non lascia spazio a dubbi, si tratta assolutamente di una Jeep: i designer del marchio di origini americane sono riusciti a condensare lo stile Jeep su una carrozzeria moderna e compatta, senza dimenticare l’importanza di dettagli estetici come la griglia frontale. Le linee muscolose lungo le fiancate dell’auto la rendono accattivante e dinamica, ma la funzionalità resta sempre al primo posto grazie alle dimensioni compatte che la rendono una buona alleata per la vita nelle grandi città.

Gli interni, come anticipato, sono spaziosi e pieni di vani portaoggetti, oltre a essere stati progettati con un certo grado di modularità: la console centrale tra i due sedili anteriori può essere spostata avanti o indietro e può essere addirittura rimossa completamente, qualora servisse di massimizzare lo spazio di carico, per esempio quando si va a sciare e si deve sfruttare tutta la lunghezza dell’auto. Sedili in pelle con funzioni massaggianti, display digitali da 7 o 10.25 pollici, Infotainment Uconnect e tanto altro ancora arricchiscono la Jeep Avenger di funzioni e confort. La capacità di carico è discreta e varia tra i 355 e i 380 litri, rispettivamente dei modelli benzina ed elettrico.

A bordo di Jeep Avenger non manca la tecnologia, grazie alla suite di aiuti alla guida Adas di livello 2 composta da Adaptive Cruise Control, Lane Centering, Traffic Jam Assist, Traffic Sign Recognition, Automatic Emergency Braking con funzione di riconoscimento di pedoni e ciclisti, Drowsy Driver Alert, Blind Spot Monitoring, Lane Keeping Assist e vari sensori di parcheggio, oltre a diverse telecamere, per semplificare le manovre nello stretto. Infine, per chi volesse lanciarsi in percorsi fuoristrada, Jeep Avenger è dotata anche di sistema Hill Descent Control per limitare la velocità sulle discese più ripide, e di 6 modalità di guida specifiche per diversi terreni: Normal, Eco, Sport, Snow, Mud e Sand.

Dimensioni e peso

Nonostante le differenti motorizzazioni, le dimensioni delle due versioni di Jeep Avenger sono molto simili tra loro, quasi identiche: il nuovo B-SUV di Jeep è lungo 4084mm, largo 1716mm e supera appena i 1500mm in altezza, con solo 6mm di altezza in più per il modello a benzina. Il passo è leggermente più lungo sul modello elettrico, 2562mm contro i 2557mm della versione a benzina.

Trattandosi di una Jeep, non mancano angoli di attacco, uscita e dosso degni di questo nome: 20-20-35 sono i rispettivi angoli, ulteriormente supportati da modalità di guida specifiche per il fuoristrada leggero, nonostante la nuova Avenger sia proposta per il momento solo con trazione anteriore. Per il futuro si è già parlato di un modello elettrico a doppio motore con trazione integrale, ma bisognerà aspettare un po’ prima di vederlo sulle strade.

Per quanto riguarda il peso, qui si notano le differenze maggiori vista la presenza di batterie al litio che inevitabilmente pesano sulla bilancia: nella versione 100% elettrica Jeep Avenger arriva a pesare 1536 kg, mentre il modello a benzina si ferma a 1182 kg – un dato che si sposa bene con il motore a benzina da 1200cc, che di primo acchito può sembrare sottodimensionato per una Jeep.

Dimensioni Elettrica Benzina Lunghezza 4.084 mm 4.084 mm Larghezza 1.716 mm 1.716 mm Altezza 1.528 mm 1.534 mm Passo 2.562 mm 2.557 mm

Motorizzazioni

Jeep Avenger è proposta sul mercato italiano in due versioni, elettrica e a benzina: quest’ultima rappresenta la versione di ingresso di Jeep Avenger ed è spinta da un motore turbo benzina da 1200cc chiamato T3 Gse in grado di produrre 100 cavalli e 205 Nm di coppia, affiancato a un cambio manuale a 6 rapporti con trazione anteriore. Questo motore è in grado di spingere la Avenger fino alla velocità massima di 184 km/h con uno scatto da 0 a 100 coperto in 10.6 secondi.

La versione 100% elettrica di Jeep Avenger compensa i kg in più con una potenza sensibilmente maggiore: il motore elettrico installato sulla piattaforma e-CMP eroga 156 cavalli e 260 Nm di coppia, ed è abbinato a un pacco batteria da 54 kWh nominali, di cui poco più di 50 sono effettivamente utilizzabili.

Stando ai primi dati sui consumi dichiarati dal costruttore, Jeep Avenger nella versione elettrica dovrebbe riuscire a percorrere quasi 400 km sul ciclo WLTP, grazie a un consumo medio che sfiora i 16 kWh per percorrere 100 km. Ancora meglio in città, con il ciclo urbano stimato in 550 km in climi miti; per i più avventurosi comunque c’è la ricarica rapida che permette di riportare la batteria dal 20 all’80% in appena 25 minuti, o di ricaricare 30 km di strada in appena 3 minuti. Per il motore a benzina invece è stato dichiarato un consumo di 5.6 litri per 100 km.

Allestimenti

Per il momento Jeep Avenger è proposta in un allestimento chiamato 1st Edition molto completo: fari a matrice di LED, cerchi in lega da 18 pollici, vernice bicolore con tetto in tinta Volcano, sistema di infotainment Uconnect con display da 10.25 pollici compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, portellone posteriore motorizzato con attivazione tramite piede, telecamera posteriore a 180°, Keyless Entry, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, caricatore wireless a bordo, illuminazione interna a LED e tanto altro ancora.

Trattandosi della versione di lancio è possibile che questa 1st Edition duri solo qualche mese, per poi essere declinata in allestimenti più o meno completi a seconda delle necessità dei clienti.

Prezzi

Come anticipato, la differenza di prezzo tra il modello a benzina e quello elettrico di Jeep Avenger è decisamente importante: si parte infatti dai 26.900 € per la Jeep Avenger spinta dal 1.2 turbo benzina, e si sale a 39.500 € per il modello 100% elettrico in versione 1st Edition. Ora che sappiamo tutto quello che c’è da sapere della nuova Jeep Avenger, non ci resta che testarla per scoprire di cosa è capace.