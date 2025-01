Best seller a confronto: Jeep Avenger e Toyota Yaris Cross

I B-SUV rappresentano la categoria di veicoli ormai di maggior successo in tutta Europa. In Italia valgono ben il 28% dell'intero mercato veicoli (fonte: UNRAE) e di conseguenza sono sempre più numerosi i marchi che propongono nuovi modelli nello specifico. Al vertice delle preferenze degli automobilisti italiani troviamo Jeep Avenger e Toyota Yaris Cross. Entrambi i modelli condividono la filosofia ibrida, con Toyota che ne ha dato - letteralmente - origine e Jeep che ha saputo applicare un sistema di nuova generazione con buoni risultati. Vista la loro importanza sul mercato dell'auto, vi proponiamo un confronto tra le due di modo che abbiate "sotto'occhio" le principali caratterestiche per entrambe.

Dimensioni e abitabilità

La prima cosa che salta all'occhio sono le dimensioni. La Jeep Avenger misura circa 4,08 metri in lunghezza, risultando leggermente più corta della Toyota Yaris Cross, che raggiunge i 4,18 metri. Questa differenza, seppur lieve, rende la Jeep un'opzione più agile per il traffico cittadino, mentre la Yaris Cross si fa apprezzare per una maggiore presenza su strada. Entrambe, però, offrono un’abitabilità interna sorprendente, adatta tanto a piccoli spostamenti quotidiani quanto a viaggi più lunghi.

Capacità del bagagliaio

La Jeep Avenger Hybrid offre un bagagliaio con una capacità di circa 380 litri, un valore che soddisfa le esigenze di carico quotidiane e si adatta bene anche a brevi viaggi fuori città. La Toyota Yaris Cross, d'altra parte, vanta un vano di carico più ampio, con una capacità che varia tra i 397 e i 411 litri, a seconda della configurazione dei sedili posteriori. Questo la rende una scelta interessante per chi ha bisogno di un po’ più di spazio per bagagli voluminosi o attrezzature sportive.

Prestazioni

Dal punto di vista delle prestazioni, la Jeep Avenger Hybrid è equipaggiata con un motore a benzina 1.2 turbo mild hybrid da 130 cavalli, che assicura una guida fluida e scattante, perfetta per la città e per percorsi misti. La Toyota Yaris Cross, invece, utilizza un sistema ibrido composto da un motore a benzina 1.5 e un’unità elettrica, per una potenza complessiva di 116 cavalli. Pur essendo meno potente della Jeep, la Yaris si distingue per l’efficienza e la silenziosità del suo sistema ibrido, che si adatta perfettamente al traffico urbano e garantisce una guida rilassante

Consumi

Sul fronte dei consumi, la Toyota Yaris Cross è particolarmente virtuosa, con una media di circa 4,5 litri per 100 chilometri nel ciclo combinato. La Jeep Avenger Hybrid, grazie alla tecnologia mild hybrid, offre consumi interessanti, attestandosi intorno ai 5,5 litri per 100 chilometri, un valore sicuramente competitivo per il segmento. Per chi percorre lunghe distanze, la Yaris Cross può risultare più economica, mentre la Avenger è più indicata per chi desidera un compromesso tra prestazioni e consumi.

Prezzo

Il prezzo rappresenta un elemento decisivo nella scelta tra i due modelli. La Jeep Avenger Hybrid ha un prezzo di partenza di 26.450 euro, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo grazie al suo equipaggiamento e alla tecnologia moderna. La Toyota Yaris Cross, invece, parte da 28.650 euro, risultando leggermente più costosa ma comunque molto ben equipaggiata. Entrambi i modelli sono disponibili anche in versione a quattro ruote motrici. La decisione finale dipenderà dalle priorità del consumatore: prestazioni e stile per la Jeep o efficienza e praticità per la Toyota.

Conclusione

La sfida tra Jeep Avenger Hybrid e Toyota Yaris Cross è una questione di preferenze. La Jeep si distingue per il suo carattere dinamico e lo stile robusto, mentre la Toyota punta sull’efficienza e su una maggiore capacità di carico. Entrambe sono opzioni valide nel segmento dei SUV compatti (e infatti sono i due modelli in assoluto più venduti) pronte a soddisfare esigenze diverse in un panorama automobilistico sempre più competitivo.