Il costruttore nipponico, nell’ultimo periodo, ha reso felice un discreto numero di appassionati commercializzando la GR86, la Supra con il cambio manuale e la Corolla GR. Vetture di un certo calibro che, in un’epoca che punta all’elettrificazione e al “livellamento” di alcuni aspetti, appare una mossa più che sorprendente. Tuttavia, quello che manca a Toyota, è una vettura compatta due posti magari con tetto in tela o con l’alternativa targa; una sorta di Mazda MX-5 o Fiat 124 Abarth, una soluzione da tutti i giorni ma con consumi e costi di gestione contenuti.

In passato Toyota ci aveva deliziato con la MR2, per ben tre generazioni, vettura che ora potrebbe tornare sul mercato in una veste del tutto nuova. Già lo scorso anno erano circolate voci di un possibile ritorno con Porsche, come partner tecnico, ora però la storia sembra aver preso una piega differente e potrebbe essere aiutata da Suzuki. Nelle scorse ora è apparsa una misteriosa pagina sul sito web di Toyota Australia riguardante un possibile ricambio del sistema di condizionamento della nuova MR2. Certo potrebbe trattarsi di un ricambio dedicato ad una generazione passata, tuttavia appare decisamente inusuale che appaia una pagina di questo tipo per una vettura uscita di produzione nel 2007. Inoltre, questa sezione del sito Toyota di solito non contiene informazioni per i vecchi modelli, ma solo rimandi a soluzioni attualmente in commercio.

Se tutto questo dovesse essere vero e testimoniare quindi l’arrivo di una nuova Toyota MR2, potremmo assistere al debutto di una soluzione davvero interessante. Considerata la gamma GR di Toyota viene lecito ipotizzare come potrebbe essere alimentata; facile quindi immaginare un sistema propulsivo ereditato dalla GR86 con circa 220 cavalli, trazione posteriore e motore centrale. Chi potrebbe essere la rivale principale? Sicuramente non Porsche viste le potenze in gioco, più probabile Mazda con la sua Miata di quarta generazione da 184 cavalli che però, come sospettiamo, potrebbe rinnovarsi nel corso del 2024 mantenendo però la trazione posteriore, il cambio manuale e un propulsore “puro” quasi privo di elettrificazione. Qualora il desiderio di Toyota sia davvero quello di insidiare Mazda nelle vendite, possiamo attendere un prezzo intorno ai 30-35mila euro. Non ci rimane che attendere per maggiori informazioni.