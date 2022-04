In una recente intervista ai microfoni di Autocar, l’azienda nipponica ha confermato i piani di elettrificazione precedentemente svelati e condiviso alcuni piccoli dettagli della roadster più venduta al mondo. Come sappiamo, Mazda inserirà sul mercato una serie di SUV elettrificati a trazione posteriore e tre nuove berline elettriche a trazione anteriore. E per la MX-5? Joachim Kunz, uno degli ingegneri di Mazda Europe, ha fornito forti suggerimenti sul fatto che l’MX-5 sarà considerata un’entità completamente separata dai modelli più tradizionali che sono invece alla base della crescita dell’azienda, al fine di conservare il suo fascino che la caratterizza da 33 anni.

Secondo quanto riportato, tra i piani del produttore ci sarebbe l’intenzione di mantenere l’auto ancora a lungo e non è improbabile che un domani possa diventare completamente elettrica. Al momento, però, il costruttore non avrebbe intenzione di seguire quella strada, pertanto, la piccola Mazda rimarrà a trazione posteriore ancora per qualche anno.

Kunz ha precisato che l’MX-5 ha un ciclo di vita più lungo rispetto ad altri modelli Mazda – “avere una generazione ogni 10 anni non è un problema per noi” – il che suggerisce che una nuova versione potrebbe arrivare nel corso del 2024. Cosa ci sarà sotto al cofano? Difficile a dirsi ma c’è una possibilità che Mazda sfrutti l’innovativo propulsore Skyactiv-X adottato su Mazda 3 e abbinabile, eventualmente, ad un sistema ibrido leggero che non graverebbe troppo sul peso complessivo. Nessuna indicazione sul livello di potenza, ma conoscendo Mazda troviamo improbabile l’implementazione di un propulsore con troppi cavalli. In ogni caso, secondo quanto riportato, manterrà anche il cambio manuale ma non sappiamo se sarà nuovamente disponibile nella versione Retractable Fastback. Alcune settimane fa abbiamo avuto la possibilità di provare la versione 1.5 litri roadster, se siete curiosi qui è disponibile la nostra prova.