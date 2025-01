Questa edizione speciale di Mazda MX-5 ha 200 CV

Mazda ha presentato al Tokyo Auto Salon la versione di produzione della MX-5 potenziata, una edizione limitata per il mercato giapponese basata sul modello soft-top. La nuova Mazda Spirit Racing Roadster 12R vanta un motore più potente e diverse migliorie estetiche e tecniche.

Il propulsore 2.0 litri aspirato della MX-5 riceve un ulteriore incremento di potenza, passando dagli attuali 181 CV a 197 CV. Si tratta del secondo aumento di potenza per questa generazione della roadster giapponese, dopo quello del 2018. Mazda assicura che, nonostante l'aumento di soli 16 CV, il miglioramento sarà percepibile data la leggerezza dell'auto.

Esteticamente, la Spirit Racing Roadster 12R si distingue per un kit aerodinamico dedicato e la colorazione Aero Gray. Monta cerchi forgiati Rays TE37 con pneumatici Yokohama Advan AD09, freni Brembo anteriori e uno scarico Fujitsubo. Le sospensioni adottano ammortizzatori Bilstein regolabili in altezza.

Gli interni presentano sedili sportivi Recaro con cinture a 4 punti Sabelt, mentre volante, leva del cambio, freno a mano e console centrale sono rivestiti in Alcantara. Un badge "12R" sul posteriore e una targhetta numerata nel vano motore ne certificano l'esclusività.

La produzione della Mazda Spirit Racing Roadster 12R sarà limitata a soli 200 esemplari, al prezzo di 7 milioni di yen (circa 44.300 dollari). Gli ordini apriranno in Giappone in autunno e, in caso di domanda superiore all'offerta, Mazda organizzerà un sorteggio per selezionare gli acquirenti.

Per chi non riuscirà ad aggiudicarsi uno dei 200 esemplari, Mazda produrrà anche una versione "standard" della Spirit Racing Roadster, con le stesse migliorie estetiche ma senza l'aumento di potenza, lo scarico sportivo e i sedili Recaro. La produzione di questa versione inizierà a metà 2025.