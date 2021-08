La Tesla da 20mila euro è completa: debutto entro l’anno?

Da quasi un anno si vocifera del possibile arrivo di una variante più economica dell’attuale Model 3, caratterizzata da linee simili a quelle della Model Y e da ingombri più contenuti. Progettata e prodotta in Cina, l’ipotetica Model 2 (se così dovesse chiamarsi) potrebbe rapidamente diventare una soluzione decisamente appetibile per tutti coloro che sono alla ricerca di una vettura elettrica Tesla ma che non hanno a disposizione gli oltre 45mila euro di Model 3.

Il noto leaker automobilistico cinese 不是郑小康, che in passato ha dimostrato di essere preciso nel rilasciare le informazioni, ha confermato che la produzione della Tesla economica potrebbe iniziare entro la fine dell’anno, con la messa su strada per i primi mesi del 2022.

Sebbene il progetto sia ancora completamente segreto e avvolto in un alone di mistero, precedenti interviste con i dirigenti dell’azienda hanno suggerito alcuni dettagli interessanti; ad esempio, lo scorso gennaio, Sina Motors ha avanzato alcune ipotesi sul prezzo finale della vettura stimandolo per circa 25mila dollari.

Model 2, se così dovesse chiamarsi, sarà la prima Tesla non disegnata da Franz Von Holzhausen, lo storico designer della casa di Palo Alto: è prevedibile quindi che le forme e proporzioni del modello economico siano differenti a quello a cui siamo ora abituati. Inoltre, considerato il principale target di vendita, è possibile che la vettura seguirà maggiormente gli stilemi cinesi così da essere più appetibile per il mercato asiatico. Poche informazioni riguardanti la piattaforma anche se alcune fonti ipotizzano l’adozione della medesima di Model 3, anche per una mera questione di economie di scala.

Covid permettendo, la presentazione potrebbe avvenire al prossimo Salone dell’Automobile di Guangzhou, in programma per la seconda metà di ottobre. Un’eventuale Tesla economica potrebbe cambiare drasticamente le carte in tavola e i relativi volumi di vendita, superando probabilmente anche le attuali proposte in commercio progettate principalmente su pianali di vetture endotermiche e quindi non specificatamente nate con la concezione dell’elettrico.