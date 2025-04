Le 5 auto elettriche più vendute in Italia a marzo 2025

Il mercato italiano delle auto elettriche mostra segnali di ripresa significativi, con un balzo in avanti che fa ben sperare gli operatori del settore. I dati di marzo 2025 rappresentano una svolta importante: 9.393 vetture full electric immatricolate, segnando un incremento del 75,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Questa crescita porta la quota di mercato al 5,4%, un risultato che supera finalmente la soglia psicologica del 5%. Il primo trimestre conferma questo trend positivo con 23.073 veicoli consegnati, pari a un aumento del 72,2% e una quota di mercato che si attesta al 5,2%.

Nonostante questi numeri incoraggianti, permane un clima di incertezza normativa che preoccupa gli attori del settore. Michele Crisci, presidente di Unrae, ha evidenziato come l'industria automobilistica necessiti con urgenza di un quadro regolatorio chiaro a livello europeo. "È indispensabile per definire le strategie di investimento e garantire la competitività delle aziende", ha dichiarato Crisci, commentando il recente emendamento presentato dalla Commissione europea al Regolamento sulle emissioni di CO2.

Tesla domina la classifica dei modelli più venduti

Analizzando le preferenze degli italiani, emerge un dato significativo: nonostante le recenti controversie che hanno coinvolto Elon Musk, la Tesla Model 3 si conferma l'auto elettrica più venduta in Italia. Con 1.565 immatricolazioni a marzo e 2.207 nei primi tre mesi dell'anno, il modello della casa californiana domina incontrastato il mercato nazionale. Al secondo posto si posiziona la Dacia Spring, seguita dalla Tesla Model Y che completa il podio.

Interessante notare l'ingresso in classifica di nuovi modelli come la Citroen e-C3 e la Renault 5, che stanno raccogliendo consensi grazie al loro posizionamento più accessibile. La presenza di questi veicoli nei primi posti evidenzia come il mercato stia rispondendo positivamente all'ampliamento dell'offerta nella fascia media, elemento cruciale per la democratizzazione della mobilità elettrica.

La classifica trimestrale conferma sostanzialmente le stesse tendenze, con qualche variazione nelle posizioni dalla quarta in poi. Da segnalare la presenza della Fiat 500e e della cinese Leapmotor T03, che si affacciano nella top ten del primo trimestre, segno di un mercato in evoluzione che vede l'ingresso di nuovi competitor internazionali.

Le flotte aziendali rappresentano un altro potenziale volano di crescita ancora non pienamente sfruttato in Italia. Come sottolineato dagli esperti, puntare su questo segmento potrebbe accelerare la transizione elettrica e riposizionare il Paese nel panorama automotive europeo, dal quale rischia altrimenti di rimanere marginale nonostante i recenti segnali positivi.