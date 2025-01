Senza sussidi le auto elettriche crollano in Germania: -28%

Il mercato tedesco delle auto elettriche ha subito un drastico calo nel 2024, con una diminuzione delle vendite del 27,4% rispetto all'anno precedente. La quota di mercato delle EV è scesa al 13,5%, mentre le vendite di auto ibride tradizionali e plug-in sono aumentate rispettivamente del 12,7% e del 9,2%.

Questo crollo delle vendite di veicoli elettrici in Germania, il più grande mercato automobilistico europeo, rappresenta una battuta d'arresto significativa per la mobilità elettrica nel continente. La causa principale è stata la decisione del governo tedesco di eliminare gli incentivi fino a 4.500 euro per l'acquisto di EV a fine 2023, in un tentativo di rendere il mercato autosufficiente.

Nonostante la flessione delle EV, le auto a benzina rimangono la scelta più popolare in Germania con una quota di mercato del 35,2%, seguite dalle ibride al 33,6%. Le vendite di auto diesel sono leggermente diminuite, rappresentando il 17,2% del mercato.

Tra i marchi, Volkswagen mantiene la leadership con una quota di mercato del 19,1%, mentre Tesla ha subito un tracollo del 41% nelle vendite. Toyota ha registrato una crescita del 27% grazie alla sua forte gamma di ibride, mentre marchi di lusso come Audi e BMW hanno faticato.

Non tutto è perduto per il mercato EV tedesco. Con le elezioni previste per febbraio, il cancelliere Olaf Scholz ha suggerito la possibilità di introdurre un nuovo programma di sostegno a livello europeo. Diversi politici sostengono la necessità di ulteriore assistenza all'industria automobilistica, soprattutto considerando i piani dell'UE di vietare la vendita di nuove auto a combustione nei prossimi anni.

Il crollo delle vendite di EV in Germania, in contrasto con la crescita registrata in altri mercati importanti come Stati Uniti e Cina, evidenzia l'impatto critico degli incentivi governativi sulla transizione verso la mobilità elettrica. La ripresa del settore dipenderà dalle future politiche di sostegno e dalla capacità dell'industria di rendere le EV più accessibili e attraenti per i consumatori tedeschi.