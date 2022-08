In campo medico l’era cyberpunk è già iniziata da un po’, basti pensare alle protesi robotiche o ai pacemaker, ma le modifiche al corpo tramite l’utilizzo di dispositivi elettronici in ambito civile fanno ancora notizia, ancor di più se c’è il nome di Elon Musk allegato – anche se lui, per ora, non sembra aver commentato: Brandon Dalaly, @BrandonDalaly su Twitter, ha pubblicato un video in cui mostra il momento in cui si è fatto impiantare un piccolo sistema NFC (Near Field Communication) sotto la pelle del dorso della mano destra, con il quale poi ci mostra come apre e chiude la sua Tesla Model 3.

I sistemi NFC fanno ormai parte della nostra vita quotidiana, sono quelli che ci permettono di pagare con la carta in modalità ‘contactless‘, quando basta avvicinare la carta al lettore per autorizzare il pagamento: la stessa tecnologia è stata messa a disposizione di Dalaly dalla società Vivotech, della quale il ragazzo ha partecipato a un programma di beta testing. Una volta ottenuto il chip, la procedura di installazione è stata eseguita da un piercer professionista.

@elonmusk Finally decided to take my phone key issues in to my own hands… literally. Tesla key chip implant. pic.twitter.com/RVK8ZaePoI — Brandon Dalaly (@BrandonDalaly) August 16, 2022

Tra i commenti sotto al video il ragazzo risponde alle domande più frequenti: ma come farai quando cambierai la tua Model 3? Il chip può svolgere anche altri compiti? Quanto tempo impiega la lettura del chip? Alle prime due domande la risposta è sempre la stessa, il chip NFC è programmabile e può essere accoppiato ad altre auto e svolgere altre funzioni semplicemente installando le app necessarie. Per quanto riguarda il tempo di lettura, nel video il chip viene letto in circa un secondo dopo che viene posizionato nel punto giusto sulla portiera della , ma Brandon afferma che una volta rientrato il gonfiore causato momentaneamente dal corpo estraneo la lettura diventa molto più rapida e immediata, come un leggero “tap” sull’auto per aprirla.

Nella mano sinistra, giusto per non farsi mancare nulla, c’è un altro chip gemello che si occupa delle serrature di casa e del salvataggio dei dati medici.