Toyota crede fortemente nella bontà del motore a combustione di idrogeno e continua il suo sviluppo sfruttando i dati forniti dal mondo del motorsport: è il caso della Toyota Corolla GR a idrogeno, che ha appena completato la sua seconda stagione di gare nella Super Taikyu Series (S-Tai) in Giappone – una particolare categoria di motorsport dedicata ad auto carbon-neutral. Nella stessa categoria corre anche una GR86 alimentata a carburante sintetico che non emette CO2.

Secondo Toyota, in questa seconda stagione di gare la sua Corolla a idrogeno sarebbe migliorata sensibilmente nelle prestazioni: rispetto alla prima gara corsa, la potenza erogata è aumentata del 24% e l’autonomia del 30%. Ovviamente non ci si può concentrare solo sulle prestazioni, e infatti Toyota sta mettendo a punto anche la tecnologia utilizzata per prevenire combustioni inaspettate, con ottimi risultati: rispetto alla prima gara corsa, i casi in cui si è verificata una combustione non prevista sono stati ridotti a meno della metà.

Koji Sato, presidente di Gazoo Racing (GR) sembra molto soddisfatto dei risultati ottenuti e non esclude che questi passi avanti si possano tradurre in un motore stradale molto presto.

“I problemi sono facili da identificare quando si usa l’auto al limite. Una volta individuati possiamo pensare a delle contromisure in modo rapido, per essere pronti alla prossima gara.”

Per chi spera ancora in un futuro che non sia composto solo da auto elettriche, questa è una notizia molto positiva: Toyota non ha ancora abbandonato l’idea di spostarsi utilizzando l’idrogeno e lo sviluppo del motore a combustione sta procedendo spedita proprio grazie a questa categoria di motorsport dedicata.

Ora l’obiettivo diventa quello di migliorare funzionalità e affidabilità, dopodiché ci si potrà concentrare sulla miniaturizzazione del serbatoio e sull’aumento dell’autonomia chilometrica grazie all’utilizzo di idrogeno in forma liquida – qualora quest’ultimo step non fosse raggiungibile, a causa delle difficoltà tecniche nel tenere l’idrogeno in forma liquida – Toyota è pronta a rilasciare un’auto che utilizza l’idrogeno in forma gassosa.