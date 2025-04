Il presidente di Toyota prova la GR Corolla prima del lancio

Nel cuore dell'evoluzione sportiva di Toyota, si sta delineando un nuovo capitolo per la gamma GR che promette di elevare ulteriormente l'esperienza di guida degli appassionati. La divisione Gazoo Racing ha infatti svelato le prime immagini di una versione potenziata della GR Corolla, attualmente in fase avanzata di sviluppo. Questo modello, destinato a diventare il nuovo punto di riferimento nel segmento delle compatte ad alte prestazioni, sarà sottoposto al vaglio finale niente meno che di Akio Toyoda, figura emblematica del gruppo giapponese e noto per il suo approccio intransigente quando si tratta di valutare le credenziali sportive dei veicoli che portano il marchio Toyota.

La scelta di rivelare le prime immagini a ridosso del weekend di Formula Drift di Long Beach non appare casuale, ma piuttosto strategica. Toyota sembra voler stabilire un collegamento diretto tra le competizioni di drift, dove l'abilità di controllo del veicolo viene portata all'estremo, e le caratteristiche che definiranno questa GR Corolla evoluta. Nonostante le camuffature che ancora nascondono gran parte delle novità stilistiche, alcuni dettagli rivelano l'approccio decisamente più aggressivo che caratterizzerà il modello.

Le nuove prese d'aria posizionate strategicamente dietro i parafanghi anteriori suggeriscono un sistema di raffreddamento riprogettato per gestire temperature più elevate, tipiche di un propulsore potenziato. Anche le aperture visibili sul cofano motore confermano questa direzione di sviluppo, orientata a migliorare l'efficienza termica complessiva del veicolo in condizioni di utilizzo intenso.

Ma è soprattutto l'imponente spoiler posteriore a catturare l'attenzione, indicando chiaramente un lavoro approfondito sull'aerodinamica per aumentare la deportanza e garantire maggiore stabilità alle velocità elevate. Questi elementi non sono semplici esercizi di stile, ma modifiche funzionali che suggeriscono un incremento significativo delle prestazioni complessive.

Toyota mantiene ancora il massimo riserbo sulle specifiche tecniche del propulsore, ma gli esperti del settore prevedono un incremento sia della potenza che della coppia rispetto all'attuale versione. Il tre cilindri turbo G16E-GTS, già capace di erogare prestazioni notevoli nella GR Corolla standard, potrebbe beneficiare di interventi mirati per alzare ulteriormente l'asticella delle performance, posizionando questo modello in una fascia ancora più esclusiva del mercato delle hot hatch.

Per gli appassionati che attendono con impazienza dettagli più concreti su questa evoluzione della GR Corolla, Toyota ha indicato l'autunno come finestra temporale per la rivelazione di ulteriori informazioni. Questo timing suggerisce che lo sviluppo sia ormai in fase avanzata, con i test finali che determineranno gli ultimi affinamenti prima della presentazione ufficiale e del successivo lancio sul mercato.

Il coinvolgimento diretto di Akio Toyoda nel processo di valutazione finale conferma l'importanza strategica di questo modello per l'immagine sportiva del marchio, in un momento in cui Toyota sta consolidando la propria presenza nel segmento delle vetture ad alte prestazioni con un'identità distintiva e autentica, fortemente ancorata all'esperienza nelle competizioni motoristiche.