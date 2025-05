Hyundai riafferma il suo impegno nella tecnologia idrogeno

L'idrogeno al centro delle strategie green di Hyundai: un impegno che attraversa continenti e settori industriali. Il colosso coreano sta intensificando i suoi sforzi nella transizione energetica, posizionandosi come uno dei principali attori globali nell'economia dell'idrogeno. Durante il recente World Hydrogen Summit 2025 di Rotterdam, il gruppo ha ribadito la propria visione di un futuro decarbonizzato, presentando soluzioni innovative e rafforzando alleanze strategiche con partner internazionali. La roadmap aziendale punta a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2045, un obiettivo ambizioso che richiede un ripensamento completo dei modelli di produzione e consumo energetico.

Il summit olandese ha visto la partecipazione attiva del vicepresidente esecutivo Jaehoon Chang, figura di spicco non solo all'interno di Hyundai ma anche nel panorama della mobilità sostenibile globale. In qualità di copresidente dell'Hydrogen Council, Chang ha partecipato a un tavolo di confronto ad alto livello con ministri e CEO di aziende leader nel settore. Dal dibattito sono emerse tre direttrici fondamentali per lo sviluppo dell'economia dell'idrogeno: l'implementazione di incentivi finanziari nazionali, la creazione di catene del valore regionali e il potenziamento di partnership commerciali strategiche.

La visita di Chang all'Innovation Campus di Air Liquide a Parigi ha inoltre consolidato un'alleanza cruciale tra i due gruppi. Questa collaborazione non rappresenta un semplice accordo commerciale, ma una vera e propria sinergia volta ad accelerare lo sviluppo di tecnologie e infrastrutture per l'idrogeno su scala globale. L'obiettivo condiviso è creare un ecosistema completo che renda l'idrogeno una soluzione energetica accessibile e conveniente per diversi settori industriali.

Il marchio Htwo rappresenta oggi il contenitore di tutte le soluzioni Hyundai legate all'idrogeno, segnalando un approccio sistemico e integrato alla decarbonizzazione. Durante il summit, il gruppo ha presentato tecnologie innovative per diversi ambiti della mobilità, dimostrando come l'idrogeno possa rappresentare una soluzione versatile per ridurre l'impronta carbonica in molteplici settori. I sistemi fuel cell (quelli che non richiedono l'uso di una wallbox) sviluppati dall'azienda coreana trovano applicazione non solo nei trasporti pesanti come camion e autobus, ma anche in mezzi specifici come tram e carrelli elevatori.

Particolarmente significativa è la roadmap presentata da Hyundai per la decarbonizzazione dei porti, aree nevralgiche per il commercio globale ma anche importanti fonti di emissioni. La strategia prevede l'elettrificazione di mezzi e infrastrutture portuali attraverso soluzioni basate sull'idrogeno, con l'obiettivo di trasformare questi snodi logistici in modelli di sostenibilità. Si tratta di un approccio che combina innovazione tecnologica e visione strategica, riconoscendo il ruolo chiave dei porti nella transizione energetica globale.

La visione di Hyundai si basa sulla convinzione che per sviluppare un'economia dell'idrogeno efficiente sia necessario un approccio ecosistemico. Non basta produrre veicoli alimentati a idrogeno: occorre costruire infrastrutture adeguate, sviluppare tecnologie di stoccaggio efficienti e creare una rete di distribuzione capillare. Solo così l'idrogeno potrà diventare una soluzione energetica competitiva e accessibile, capace di sostenere la crescente domanda globale prevista nei prossimi decenni.

Il percorso intrapreso da Hyundai si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione industriale e energetica. La neutralità carbonica entro il 2045 rappresenta un traguardo ambizioso che richiede non solo innovazione tecnologica, ma anche nuovi modelli di business e partnership strategiche. In questo scenario, l'idrogeno emerge come vettore energetico fondamentale per settori difficili da elettrificare direttamente, confermando il ruolo pionieristico del gruppo coreano nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.