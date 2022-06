Il SUV Urus è ufficialmente il veicolo più venduto da parte di Lamborghini nel breve periodo, raggiungendo ormai il 20.000 esemplare; si tratta di un risultato decisamente inaspettato che ha permesso a Lamborghini di affermarsi, in un tempo relativamente contenuto, in un segmento di mercato completamente nuovo. Caratterizzato di una verniciatura Viola Mithras e destinato a un fortunato cliente in Azerbaigian, l’esemplare numero 20mila vanta cerchi in lega di colore nero con pinze freno su tono e inferni bianco panna.

Il super SUV italiano è il responsabile del raddoppio della produzione di Lamborghini; non solo i numeri per la casa italiana sono cresciuti negli ultimi anni, ma anche lo stabilimento di Sant’Agata Bolognese ha letteralmente raddoppiato le dimensioni, passando da 80.000 metri quadrati a 160.000 metri quadrati per ospitare le nuove linee produttive. Nello stabilimento sono stati accolti anche 500 nuovi impiegati dedicati proprio alla produzione di Urus.

Lamborghini, con Urus, è riuscita a capitalizzare anche l’interesse di nuovi facoltosi proprietari che mai avevano considerato di acquistare una vettura del marchio; secondo quanto riportato, oltre il 70 percento degli ordini iniziali proveniva proprio da nuovi clienti. A far brillare Urus non è stato solo l’elevato livello di personalizzazione legato al programma “Ad Personam” di Lamborghini, ma anche le doti prestazionali della vettura. Per chi non lo sapesse, Urus vanta un V8 biturbo da 4,0 litri e oltre 600 cavalli, capace di raggiungere i 100 km/h in poco più di 3,5 secondi e offrire un elevato livello di comfort. Un successo davvero invidiabile in appena 4 anni, per una vettura che tutto sommato ha un prezzo più che “accessibile” per il genere di clientela a cui punta: circa 220mila euro nel suo allestimento base.

Cosa succederà in futuro? Secondo le indiscrezioni che circolano in rete, Lamborghini potrebbe essere vicina a svelare la declinazione Evo caratterizzata di un propulsore V8 mild hybrid e destinata a seguire la nuova roadmap di Lamborghini. Parallelamente potrebbe arrivare una versione Performante, pronta a sfidare il SUV Purosangue di casa Ferrari.