Lancia, in arrivo tre nuovi modelli nei prossimi cinque anni

La casa automobilistica Lancia, potrebbe essere una delle nuove protagoniste del settore automobilistico, grazie all’ampliamento della gamma dei veicoli dello stesso marchio. Nello specifico, secondo le ultime indiscrezioni, il costruttore potrebbe presentare sul mercato ben tre nuovi modelli di auto Lancia nel corso dei prossimi cinque anni. A quanto pare, ad inizio del 2021, il CEO Carlos Tavares avrebbe incaricato il responsabile del design, Jean-Pierre Ploué, di mettere a punto – nel più breve tempo possibile – una nuova gamma di veicoli composta da un’utilitaria, una crossover compatta e una berlina. Ebbene, sia l’amministratore delegato Luca Napolitano, che lo stesso responsabile del design, hanno sottolineato che i nuovi veicoli del marchio Lancia, dovranno essere – al tempo stesso – agili, leggeri e compatti.

A quanto pare, i lavori sono già stati avviati e la conferma sembra arrivare dalle continue visite effettate da parte del dirigente francese all’ex centro stile nel capoluogo piemontese. Inoltre, di recente, Jean-Pierre Ploué è stato incaricato di seguire personalmente il design della Lancia. Alcune voci di corridoio, ipotizzano i tempi entro i quali potrebbero essere previsti i lanci dei nuovi modelli del marchio automobilistico in questione. L’utilitaria, molto probabilmente, andrà a prendere il posto della Lancia Ypsilon e dovrebbe arrivare sul mercato nel primo semestre del 2024, sia in versione elettrica che a benzina. Il debutto del SUV, invece, potrebbe avvenire nel corso dei primi tre mesi del 2026, in questo caso solamente in versione a batteria.

Entrambi i modelli, molto probabilmente otterranno il via libera al programma di sviluppo già nel mese di maggio prossimo. La berlina, invece, dovrebbe debuttare sul marcato entro la fine del 2027. Inoltre, sembrerebbe che, sia l’utilitaria che il SUV, saranno sviluppati su nuove piattaforme STLA delle quali ha parlato, nel mese di aprile, lo stesso Tavares. Ancora però non vi sono informazioni ufficiali in merito a quali saranno le fabbriche all’interno delle quali verranno sviluppati i nuovi veicoli. Tuttavia si ipotizza che l’utilitaria verrà prodotta in Polonia e il SUV potrebbe essere assemblato nella sede di Melfi. Dunque, se così fosse, il crossover del marchio Lancia potrebbe essere uno dei quattro modelli ad essere prodotti nello stabilimento che si trova in Basilicata, dal 2024.