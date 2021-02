Lancia Ypsilon: aggiornamento estetico e solo motori ecochic

La Ypsilon si aggiorna. L’unica rappresentante dello storio marchio Lancia è la seconda auto in assoluto più venduta in Italia. Un successo che, nonostante il passere degli anni, non accenna a fermarsi e che per questo continua (giustamente) a essere cavalcato e che nel 2021 porta a un nuovo aggiornamento che non si riduce alla sola componente estetica. Lancia Ypsilon è un’auto dalla buona personalità, che grazie al suo stile moderno ed elegante, ha saputo conquistare l’interesse del pubblico.

Una formula che non è stata cambiata, ma evoluta: i fari hanno una sagoma più spigolosa e tagliente e integrano ora una firma luminosa a LED; la griglia anteriore è stata ridisegnata e le finiture cromo-satinate dovrebbero restituire un’immagine più raffinata e sofisticata. Rivista anche l’organizzazione dell’abitacolo, che integra ora nuovi rivestimenti e soprattutto un equipaggiamento per il sistema di intrattenimento di bordo più attuale.

Così, i sedili di Lancia Ypsilon sono realizzati con tessuti ottenuti dalla plastica recuperata dai mari e presentano una firma chevron evidente che personalizza l’ambiente interno. Di serie è previsto il nuovo sistema di infotelematica con schermo touch da 7″: le grafiche sono state aggiornate così come le funzioni a disposizione dell’automobilista, inoltre, è prevista la compatibilità con i protocolli per smartphone Android Auto e Apple Car Play.

Rivalutata anche l’intera gamma motori che ora include solo scelte Ecochic, cioè attente alla sostenibilità. La più eloquente in questo senso è la hybrid con propulsore 1.0 litri tre cilindri da 70 Cv alla quale si aggiungono la 1.2 litri con doppia alimentazione GPL/benzina e la 900cc bicilindrica alimentata a metano da 85 Cv. Lancia Ypsilon è già ordinabile in concessionaria a un prezzo di partenza di 15.100 euro.