Matteo Valenza ci racconta della Nissan Leaf E+ con batteria da 62 kWh

Nissan Leaf è sul mercato ormai da quasi 10 anni e ha venduto più di 400.000 auto in tutto il mondo; oggi vi proponiamo una video recensione dello youtuber Matteo Valenza, che ce la racconta nel dettaglio.

In breve, la Nissan Leaf è disponibile in 2 versioni, una con pacchetto batterie da 40 kWh e 1557 kg di peso, e una con pacchetto batterie da 62 kWh e 1707 kg di peso. Le due versioni assicurano rispettivamente di 270km e 385km, e la velocità massima dei due modelli è di 144 e 157 km/h.

Due anche le opzioni di ricarica, AC e DC, con le prese di ricarica posizionate frontalmente, nascoste in prossimità della griglia frontale sotto a uno sportellino dedicato. A 240 V, con una presa casalinga, la macchina impiega 7 ore e 30 minuti a ricaricarsi completamente nella versione da 40 kWh, mentre per il modello da 62 kWh ci vogliono 11 ore e 30 minuti. Con la ricarica rapida a 480 V invece, i tempi di ricarica calano drasticamente, a 60 e 90 minuti per le due versioni.

Interessante il sistema ‘Vehicle to Home’, che consente alla Nissan Leaf di trasferire energia dalle batterie dell’auto al proprio impianto di casa: idealmente si potrebbe caricare la macchina di notte, quando la corrente costa meno, e utilizzarla come riserva energetica di giorno nelle ore di punta.

Piacevoli gli interni, con sedili in pelle riscaldati e 5 posti, anche se lo spazio nell’abitacolo sembra più pensato per 4 persone; niente male anche la dotazione, con un impianto audio Premium prodotto da Bose, comandi al volante, console centrale con joystick e radio DAB, quadro strumenti da 7 pollici e sistema di infotainment con schermo touchscreen da 8 pollici integrato nel cruscotto.

L’esterno è realizzato con linee decise e spigoli vivi, uno stile futuristico che Nissan ha deciso di mantenere nonostante il trend che sta portando le auto elettriche a essere molto più simili a quelle tradizionali.

I prezzi della Nissan Leaf variano tra i 29.300 e i 39.950€, a seconda del modello e dell’allestimento scelto.

Godetevi la videorecensione di Matteo Valenza per scoprire tutti i segreti della Nissan Leaf.