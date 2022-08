Mercedes-Benz sta puntando forte sulla mobilità elettrica di lusso, e quindi non sorprende sapere che l’EQS SUV sarà presto proposto anche in una versione Maybach, il brand di extra-lusso che oggi si occupa di realizzare i modelli più esclusivi di Mercedes.

Secondo le voci circolate in merito, la presentazione della EQS SUV Maybach dovrebbe avvenire nel 2023, con i primi esemplari da esposizione attesi nei concessionari Mercedes nei primi mesi del 2024; sarà la prima auto 100% elettrica del brand interno a Mercedes, ed è quindi lecito aspettarsi un prezzo da capogiro ma anche prestazioni e specifiche da prima della classe.

Maybach ci ha abituato a cromature, cerchi in lega dal diametro oltraggioso, badge distintivi e altri elementi estetici molto caratteristici, come le griglie per il radiatore dal design ricercato; in questo caso le griglie non serviranno a granché, se non a dare quel tipico aspetto alla Maybach EQS.

Il design è già stato mostrato in anteprima, mentre la completa definizione avverrà il prossimo autunno; dalle immagini diffuse possiamo aspettarci una colorazione con tetto a contrasto e un interno particolarmente lussuoso. Contrariamente alla Mercedes EQS standard, che può ospitare fino a 7 passeggeri, questa EQS SUV Maybach sarà ridotta a 4 posti secchi, ma tutti estremamente lussuosi e confortevoli.

All’interno dell’auto sarà presente l’Hyperscreen di Mercedes, un display da 56 pollici che corre lungo tutta la plancia dell’auto, progettato per fornire al guidatore e agli altri occupanti dell’auto informazioni e intrattenimento durante la guida. La grafica del software sarà personalizzata da Maybach, mentre l’impianto audio sarà lo stesso Dolby Atmos visto sulla EQS in configurazione standard.

A livello di specifiche tecniche dovrebbero cambiare ben poche cose, e questa EQS di Maybach dovrebbe avere 536 cavalli e una batteria da 107.8 kWh proprio come la sorella di Mercedes.

Le prime foto spia della EQS Maybach sono già trapelate in rete, anche se non possiamo apprezzare il lavoro di design fatto sui paraurti a causa dei camuffamenti installati.