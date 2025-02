Mercedes sta collaudando le batterie a stato solido

Mercedes-Benz ha iniziato i test su strada della sua prima auto con batterie allo stato solido. La casa automobilistica tedesca sta utilizzando una versione modificata della berlina elettrica EQS per sviluppare le nuove celle prodotte dall'azienda americana Factorial Energy.

Le batterie allo stato solido promettono numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio, tra cui maggiore sicurezza, peso ridotto e migliore efficienza. Con una densità energetica fino a 450 Wh/kg, queste celle dovrebbero garantire un'autonomia superiore del 25% rispetto alle batterie convenzionali.

Il progetto coinvolge anche gli ingegneri della divisione High Performance Powertrains (HPP), esperti nello sviluppo dei powertrain per la Formula 1. Una delle innovazioni chiave è il supporto flottante delle celle, già brevettato, che gestisce l'espansione e la contrazione dei materiali durante la carica e la scarica tramite attuatori pneumatici.

Nei prossimi mesi, Mercedes-Benz continuerà i test sia in laboratorio che su strada per valutare le prestazioni complessive di questo nuovo sistema di accumulo, che potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella tecnologia delle batterie per veicoli elettrici.