A poche settimane dal suo debutto, la Mazda CX-60 ha già registrato un ottimo risultato per quanto riguarda il numero di preordini. La CX-60 realizzata dalla casa automobilistica con sede a Fuchū verrà, infatti, lanciata ufficialmente sul mercato italiano nei primi giorni di settembre dopo aver girato ben 61 città italiane dal 20 giugno scorso.

Sono state oltre 2.500 gli utenti hanno avuto modo di vedere da vicino la nuova vettura della casa automobilistica giapponese. Non dimentichiamo che il veicolo sarà inizialmente commercializzato con un powertrain Plug-in, mentre la CX-60 dotata dell’inedito motore diesel e-Skyactiv D a sei cilindri in linea da 3.3 litri sarà disponibile solamente a partire da gennaio 2023. Nello specifico, il modello PHEV si contraddistingue per la presenza di un powertrain composto da un motore Skyactiv-G 2.5 a benzina abbinato ad un’unità elettrica, con 327 CV complessivi e 500 Nm di coppia. Grazie alla presenza di una batteria da 17,8 kWh il veicolo dispone di un’autonomia in modalità solo elettrico fino a 60 km. Velocità fino a 200 km/h e scatto da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi.

Mazda CX-60

In vista del tour italiano che ha interessato numerosissime città, l’interesse per la Mazda CX-60 è cresciuto particolarmente. Secondo quanto diffuso dalla casa automobilistica giapponese, in 5 mesi di prevendite la CX-60 è riuscita ad andare oltre gli obiettivi prefissati dal marchio per il 2022. Solamente nel nostro Paese Mazda ha ottenuto un numero complessivo di ordini pari a 600 unità. I numeri relativi all’Europa parlano invece di 11.600 ordini e quelli del Giappone di 6.400 unità.

Acquistando la CX-60 entro il 31 agosto la casa automobilistica permette agli utenti di beneficiare del Première Choice in omaggio che include il pacchetto Convenience & Sound Pack del valore di 2.900 euro e i primi tre tagliandi di manutenzione programmata.