La gamma della Mazda CX-60, modello di riferimento dell’offerta SUV di Mazda, sia per dimensioni che per contenuti, si rinnova con il debutto del nuovo motore diesel con sistema mild hybrid. Si tratta di una motorizzazione pensata per massimizzare l’efficienza e, quindi, ottimizzare al massimo le emissioni in atmosfera del veicolo.

Il nuovo diesel mild hybrid della Mazda CX-60 è un’unità 3.3 litri a 6 cilindri in linea. Il motore arriva sul mercato italiano in due varianti. Gli utenti potranno scegliere tra la versione da 200 CV abbinata alla trazione posteriore e la versione da 249 CV (che evita il Superbollo) con trazione integrale Mazda i-Activ AWD. Per entrambe le varianti della Mazda CX-60 con il diesel mild hybrid è disponibile un cambio automatico a 8 rapporti.

Mazda CX-60

Il motore a gasolio montato dal SUV di Mazda è abbinato al sistema Mazda M Hybrid Boost a 48 Volt. L’azienda dichiara un consumo di 4,9 litri per 100 chilometri con emissioni di 127 grammi di CO2 al chilometro nel ciclo WLTP per la versione da 200 CV. Il modello più prestazionale da 249 CV, invece, registra un consumo medio di 5,3 litri per 100 chilometri con emissioni di 137 grammi al chilometro.

Per quanto riguarda i prezzi, la nuova Mazda CX-60 con motore diesel mild hybrid è già ordinabile con un listino compreso tra 49,900 euro e 61.200 euro. Nonostante l’apertura degli ordini, però, il SUV arriverà sul mercato soltanto tra diversi mesi. Le prime consegne, infatti, sono attese per l’inizio del 2023. Per i clienti che ordineranno il SUV entro fine agosto ci sarà, in omaggio, il Premiere Choice, un pack con diversi accessori aggiuntivi e che consente di ottenere il programma di manutenzione Service Plus Essence con tre tagliandi gratuiti.