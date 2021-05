Dopo aver assistito al lancio sul mercato della Mercedes EQA a trazione anteriore, in Germania è arrivata anche la versione con quattro ruote motrici. Dunque, grazie a questo novità, il veicolo elettrico del marchio tedesco, garantirà prestazioni sportive maggiori ma, per quanto riguarda l’autonomia, resta di circa 400 km. La nuova Mercedes a trazione integrale, ha fatto il suo debutto con due differenti livelli di potenza: la 300 4Matic da 168 kW in grado di erogare 228 CV e la 350 4Matic da 215 kW da 292 CV. Dunque, queste varianti si vanno ad aggiungere a quella da 140 kW da 190 CV. Ovviamente, è stato possibile sviluppare la Mercedes EQA 4Matic grazie al motore elettrico installato sull’asse anteriore e a quello posteriore. Il veicolo si avvale – in maniera particolare – della spinta prodotta dal motore posteriore grazie al quale viene attivato, in seguito, anche quello anteriore, ma solo nel momento in cui è necessaria una maggiore potenza o trazione.

Per quanto riguardo lo scatto, mentre la EQA 250 passa da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi, la 300 4Matic effettua lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 7,7 secondi. Tempo ancora minore nella 350, che scende a 6 secondi. La coppia massima risulta essere di 390 Nm per la 300 e di 520 Nm per la 350. Una caratteristica che accomuna le Mercedes EQA, è la velocità massima la quale raggiunge i 160 km/h. Inoltre, è previsto il medesimo pacco di batterie, ossia da 66,5 kWh, grazie al quale è possibile gestire una ricarica che raggiunge i 100 kW. Con tali elementi, il veicolo può essere ricaricato dal 10% all’80% nell’arco di 30 minuti. Tempo differente se si ricarica l’auto ad una rete da 11 kW. In tal caso sono necessari circa 5 ore e 45 minuti per una ricarica che va dal 10 al 100%.

L’azienda tedesca, ha affermato che le versioni 4Matic garantiscono un consumo compreso tra 17,5 e 18,5 kWh/100 km nel ciclo di omologazione WLTP. Dunque, è possibile avere un’autonomia che va dai 400 ai 432 km nell’utilizzo misto del veicolo. Le nuove Mercedes EQA a trazione integrale sono già disponibili agli ordini e, a quanto pare, durante quest’anno non mancherà la presentazione di una nuova variante EQA che garantirà una maggiore autonomia. Per quanto riguarda il prezzo (in Germania), si parte da 53.538,10 euro per la 300 e da 56.215,60 euro per la 350.