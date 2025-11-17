La Mercedes EQA 250+ è un’elettrica pensata per chi vuole cambiare senza stravolgere le proprie abitudini, per chi mette al centro la familiarità più che l’effetto speciale. Le sue linee morbide, le proporzioni compatte e il frontale chiuso con firma luminosa a tutta larghezza la rendono riconoscibile, ma mai eccessiva. È un oggetto elegante, non provocatorio.

Un abitacolo che isola dal mondo

Dentro l’EQA 250+ si ritrova subito l’atmosfera tipica della Stella. L’ambiente è luminoso, rifinito con attenzione e caratterizzato da una combinazione equilibrata tra materiali morbidi e inserti high-tech. Le turbine dell’aerazione, divenute ormai un marchio di fabbrica, aggiungono un tocco scenografico pur senza cercare l’effetto “astronave”.

Il doppio schermo panoramico domina la scena, ma è integrato con naturalezza, mentre il sistema MBUX offre una delle migliori interfacce vocali sul mercato, capace di interpretare comandi naturali e adattarsi all’uso quotidiano senza fatica. È un abitacolo pensato più per rilassare che per stupire.

La meccanica silenziosa

La EQA 250+ è spinta da un motore elettrico anteriore da 190 CV alimentato da una batteria maggiorata che porta l’autonomia reale a livelli finalmente convincenti per un’auto della sua categoria. Non ha la spinta brutale di altre elettriche, ma privilegia la progressività e la fluidità, con una risposta costante e prevedibile.

In città è silenziosa e facile da manovrare, mentre fuori dal traffico mostra una sorprendente coerenza di comportamento: assorbe bene le asperità, mantiene un assetto composto e permette di viaggiare in totale tranquillità. Le modalità di recupero energetico selezionabili tramite paddle aiutano a gestire l’efficienza senza complicazioni.

Equilibrio prima di tutto

Chi cerca un’esperienza sportiva non la troverà qui. La EQA 250+ predilige un approccio soft, con uno sterzo leggero e un assetto orientato al comfort. Nelle curve più veloci tende a privilegiare la stabilità e la prevedibilità, mentre la trazione anteriore evita sorprese anche sul bagnato. La sensazione generale è quella di un’auto che si lascia guidare senza opporre mai resistenza, ideale per tragitti quotidiani e lunghi trasferimenti autostradali.

L’EQA 250+ offre un ecosistema solido: aggiornamenti over-the-air, servizi connessi evoluti, navigazione con gestione predittiva dell’energia e pianificazione delle soste basata sulla disponibilità reale delle colonnine. Il sistema suggerisce le stazioni più affidabili e calcola i tempi con una precisione di solito rara nelle elettriche di questa fascia.

A chi è rivolta e quanto costa

La Mercedes EQA 250+ è l’auto ideale per chi vuole passare all’elettrico senza rinunciare alla sensazione di essere al volante di una vettura premium tradizionale. È adatta a chi percorre soprattutto tragitti urbani ed extraurbani, a chi apprezza la silenziosità e la qualità costruttiva più che le prestazioni, e a chi desidera un’interfaccia digitale avanzata ma non aggressiva.

Il prezzo rimane nella fascia alta del segmento, con un listino che parte da 56.630 euro, ma riflette contenuti e raffinatezza.