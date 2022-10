Quando si parla di pneumatici, ognuno la pensa a modo suo: i nostri nonni millantano avventure sulla neve con gommine estive montate su una Panda in grado di percorrere un milione di km senza mai fare un cambio olio, ma le auto di oggi sono molto più grosse e pesanti, al punto che avere pneumatici invernali specifici per basse temperature e fondi bagnati può fare la differenza tra un piacevole weekend in montagna e uno un po’ meno piacevole – anche solo per aver dovuto montare le catene sull’auto. Quali sono, di questi tempi, le auto più pesanti – anche in proporzione alle loro dimensioni – che circolano sulle nostre strade? Avete indovinato, sono le auto elettriche, che a causa dell’importante peso aggiunto dalle batterie al litio superano nettamente il peso di auto equivalenti dotate invece di un motore endotermico: a causa di queste necessità particolari c’è bisogno di sviluppare pneumatici invernali per auto elettriche.

In questi mesi, proprio a causa di questo maggiore peso delle auto elettriche, abbiamo visto alcuni produttori di pneumatici realizzare alcuni modelli ad hoc per queste auto – queste gomme differiscono in alcuni piccoli dettagli che le rendono più indicate per le auto elettriche, andiamo a riassumere brevemente quali sono questi dettagli: maggiore robustezza, perché un’auto elettrica può pesare anche il 40% in più di una endotermica simile, minor attrito, perché qualunque dispersione di energia su un’auto elettrica si traduce in minor autonomia, e silenziosità, perché un’auto elettrica emette ben pochi rumori durante la marcia e uno pneumatico rumoroso stona ancora di più in quel frangente. Per tutti i dettagli sul perché scegliere gomme specifiche per auto elettriche vi rimandiamo alla nostra guida completa.

Le auto elettriche sul mercato oggi sono ancora relativamente poche, e di conseguenza lo sono anche le offerte di pneumatici dedicati: in base al proprio stile di guida si potrà optare per uno pneumatico più rigido, con meno attrito e quindi più parco nei consumi energetici, o per uno pneumatico un po’ più morbido e flessibile che consentirà di scaricare a terra la prorompente coppia dei motori elettrici in modo più rapido – al costo di consumi maggiori, sia di energia immagazzinata nella batteria sia dello pneumatico stesso.

Fatte tutte queste premesse, il mercato di oggi offre già alcuni pneumatici progettati in modo specifico per auto elettriche da utilizzare nel periodo invernale, che necessitano quindi di uno pneumatico performante su strade fredde, bagnate, innevate o gelate, in grado di gestire la coppia immediata di un motore elettrico. Se siete arrivati a leggere fin qui ma non possedete un’auto elettrica, vi consigliamo la lettura della guida dedicata agli pneumatici invernali per auto 2022, mentre per tutti gli altri eccovi una selezione – se così si può chiamare, vista l’offerta certamente non ricca – di pneumatici invernali per auto elettriche.

I migliori pneumatici invernali per auto elettriche

Hankook iON Winter

Hankook iON è la nuova famiglia di pneumatici dedicati alle auto elettriche della casa sud coreana specializzata in pneumatici: sono pneumatici con una ridotta resistenza al rotolamento e con una robustezza più alta della media, così da sopportare la coppia generata dai motori elettrici. Nella versione invernale iON Winter Hankook è riuscita a trovare il miglior compromesso tra la tenuta di strada sulle strade invernali e la resistenza al rotolamento, che consegue anche in minor rumore emesso. Grazie agli intagli ottimizzati e alle lamelle 3D, queste Hankook iON Winter promettono ottima manovrabilità sul bagnato, ma anche su fondi nevosi. Hankook offre questi pneumatici in tagli che vanno da 18 a 22 pollici.

Nokian Hakkapeliitta R5 EV

“Pure Safety“, sicurezza pura, sono queste le prime parole che si leggono sul sito di Nokian quando si visita la pagina delle Hakkapeliitta R5 EV. Anche in questo caso abbiamo dimensioni che variano tra i 18 e i 22 pollici, con fari formati disponibili a seconda delle dimensioni del vostro cerchio. L’inverno è imprevedibile e pericoloso, ma le gomme delle nostre auto devono essere l’esatto opposto: le Hakkapeliitta R5 EV provano a offrire il massimo di tutto, dalla sicurezza su fondi nevosi e ghiacciati, passando per il massimo grip – ottenuto grazie alla tecnologia Arctic Grip Crystals, senza dimenticare il silenzio perché nessuno si compra un’auto elettrica per poi usare gomme rumorose e che trasmettono molte vibrazioni alla cabina di guida. In ultimo luogo, anche l’ecologia, da bravi scandinavi: le Hakkapeliitta R5 EV sono progettate per avere una carbon footprint assai ridotta, grazie al composto Green Trace ulteriormente ottimizzato per l’utilizzo su auto elettriche. Il composto è realizzato in larga parte con gomma naturale che resta flessibile in tutte le situazioni.

Pirelli P Zero Winter

Pirelli P Zero Winter è senza dubbio uno pneumatico molto performante quando si tratta di guidare la propria auto elettrica in inverno, su terreni gelati o bagnati e scivolosi; grazie agli intagli asimmetrici sul battistrada la gomma è pensata per offrire il massimo controllo su vetture di alta gamma, come lo sono quasi tutte le elettriche ad oggi disponibili sul mercato. Disponibili in misure che vanno da 18 a 22 pollici, le Pirelli P Zero Winter possono vantare diverse tecnologie tra cui Elect, dettaglio che sta a indicare come queste gomme siano state sviluppate in modo specifico che auto elettriche e plug-in ad alte prestazioni. Non per niente anche Tesla le consiglia per le sue auto, e da quelle parti ne sanno qualcosa di elettriche ad alte prestazioni.

Pirelli Scorpion Winter

Inevitabile ritrovare un colosso come Pirelli in questa selezione di pneumatici invernali per auto elettriche: Pirelli Scorpion Winter è progettato per offrire controllo assoluto sulla neve quando ci si trova alla guida del proprio SUV o crossover. Durante lo sviluppo, Pirelli si è concentrata sui segmenti di fascia alta così da offrire la massima stabilità e il miglior controllo su neve, strada bagnata o su asfalto freddo. Scorpion Winter è considerata la migliore della classe quando si parla di frenata, maneggevolezza e trazione su fondi innevati, offre un’ottima frenata e maneggevolezza su fondi bagnati e al contempo tiene al minimo i livelli di rumorosità e resistenza al rotolamento. Ancora una volta tra le tecnologie di Scoprion Winter troviamo Elect, che ci conferma come questi pneumatici invernali siano particolarmente adatti all’utilizzo su auto elettriche: ancora una volta, queste gomme rientrano tra la lista di pneumatici consigliati da Tesla, probabilmente in modo specifico per la Model Y.

Come scegliere gli pneumatici invernali per auto elettriche?

Questa è senza dubbio la domanda più difficile a cui rispondere: il mercato in questo campo è ancora acerbo, le auto elettriche cominciano a diffondersi e con esse anche gli pneumatici dedicati, ma se già quelli sono una piccola nicchia di mercato, quella degli pneumatici invernali per auto elettriche è ancor più ridotta.

Le regole imposte dal Codice della Strada e dal buon senso sulla scelta dello pneumatico restano comunque valide: innanzitutto bisogna verificare il proprio libretto di circolazione per verificare le misure compatibili con i vostri cerchi – la stessa operazione di verifica della compatibilità si può fare anche utilizzando siti di rivenditori online come GommaDiretto.

In secondo luogo, bisogna valutare il tipo di utilizzo dell’auto nei mesi invernali: siete sciatori amanti della neve fresca e rincorrete le tempeste di neve? Un modello come Nokian, che sembra essere particolarmente adatto ai fondi nevosi, potrebbe essere la soluzione migliore, mentre si può puntare a gomme più dure e resistenti per chi ha solo bisogno di continuare a percorrere tanti chilometri su asfalto anche quando le temperature calano.

Non ultima c’è la questione del budget: in questo caso c’è poco da fare, le offerte non sono poi molte e i prezzi non sono certo tra i più competitivi nel mondo degli pneumatici – si potrà optare per gomme invernali non specifiche per auto elettriche sacrificando la durata nel tempo (saranno più morbide perché pensate per auto più leggere), ma si spenderà un po’ meno in fase di acquisto.

Infine, bisognerà prendere appuntamento con un gommista – che nelle stagioni di cambio gomme è già di per sé un gran bel da fare – per programmare l’intervento, o sostituendo le gomme sui cerchi della propria auto o installando le gomme invernali su cerchi acquistati ad hoc.

Per tutte le informazioni aggiornate sul cambio gomme auto 2022 vi rimandiamo alla nostra guida specifica.