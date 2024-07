Questa Dash Cam a 60€ era già ottima. Con il 50% di sconto diventa straordinaria

In questo articolo, vi segnaliamo una dash cam particolarmente interessante che abbiamo scoperto su Amazon. Anche se non è in sconto diretto, è possibile applicare un coupon del 50% che riduce il prezzo di 59,99€ a soli 30€, un'offerta davvero vantaggiosa per questo tipo di dispositivo.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 50% durante il checkout

Kawa D5, chi dovrebbe acquistarla?

La Kawa D5 rappresenta l'acquisto ideale per chiunque desideri un occhio vigile sulla propria vettura in ogni momento, offrendo un'esperienza unica grazie alla sua tecnologia all'avanguardia. Questo piccolo ma potente dispositivo è adatto per chi vorrebbe aggiungere un livello superiore di sicurezza alla propria guida, grazie al G-Sensor integrato che assicura la registrazione di emergenza in situazioni critiche, preservando le prove necessarie in caso di incidenti.

Con una qualità di registrazione in 1296p e la sofisticata visione notturna garantita, è il modello ideale per gli automobilisti che non vogliono compromessi sulla chiarezza delle immagini, né di giorno né di notte. Dotata di connettività Wi-Fi e controllo tramite app, la Kawa D5 si rivela non solo un dispositivo di sicurezza, ma anche una compagna per condividere facilmente i video dei propri viaggi sui social media.

Il design compatto e poco appariscente si adatta perfettamente all'interno dell'auto, rendendola quasi invisibile e non intrusiva. Inoltre, gli appassionati di tecnologia apprezzeranno la funzionalità di registrazione loop continua, che garantisce un'archiviazione video infinita senza la preoccupazione di perdere i momenti più significativi. In definitiva, è consigliata a coloro che cercano tranquillità, sicurezza e facilità d'uso in un unico dispositivo per la propria auto.

