Il 2024 inizia male per Stellantis: utili e ricavi in declino

Stellantis ha registrato un netto calo dei risultati finanziari nel primo semestre del 2024. I ricavi e le principali voci reddituali hanno subito una diminuzione a doppia cifra, influenzati da diversi fattori tra cui la riduzione dei volumi di vendita, un mix di prodotto e prezzo meno favorevole, un contesto valutario sfavorevole e i costi di ristrutturazione.

L'amministratore delegato Carlos Tavares ha ammesso che la performance della società è stata inferiore alle aspettative, riflettendo le difficoltà del settore e alcune problematiche operative interne. Tavares ha sottolineato l'avvio di azioni correttive e di un'offensiva sui prodotti, con il lancio previsto di 20 nuovi modelli nel corso dell'anno.

Dettagli finanziari

Il conto economico semestrale mostra ricavi netti per 85,02 miliardi di euro, in calo del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile operativo è diminuito del 40% a 8,5 miliardi, con un margine sceso dal 14,4% al 10%. I profitti hanno subito una contrazione del 48% attestandosi a 5,65 miliardi.

Il rendiconto finanziario evidenzia un consumo di cassa, con flussi delle attività industriali negativi per 392 milioni, in netto peggioramento rispetto al dato positivo di 8,65 miliardi dell'anno precedente.

Performance regionali

In Nord America, i volumi sono scesi del 18%, con ricavi in calo del 16% e utile operativo in diminuzione del 46%. In Europa, le consegne sono diminuite del 6%, con un calo del fatturato del 14% e dell'utile operativo del 45%. Risultati negativi sono stati registrati anche in Sud America e nell'area composta da Cina, India e Asia-Pacifico.

La Maserati ha registrato una performance particolarmente negativa, con consegne in forte calo, ricavi in contrazione e una perdita operativa di 82 milioni.