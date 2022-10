Ormai da diversi anni il mercato degli pneumatici si è evoluto al punto da offrire gomme adatte a ogni esigenza e ambito di utilizzo, e senza dubbio l’evoluzione maggiore l’abbiamo vista nella categoria degli pneumatici invernali in grado, grazie alla particolare mescola e a una struttura di intagli studiata ad hoc, di assicurare prestazioni ottimali sulla neve, sul ghiaccio, sul fango, su terreni bagnati e a temperature molto basse; ovviamente non si può pensare che un set di pneumatici invernali offra prestazioni ottimali in tutti questi ambiti, ma con un po’ di ricerca si può arrivare a definire quali sono gli pneumatici più versatili ed efficienti, quelli in grado di farci affrontare l’inverno senza preoccupazioni anche in ambienti montuosi o particolarmente freddi.

Il cambio gomme può essere un momento un po’ stressante, specialmente se fatto in “alta stagione” cioè quando tutti i gommisti sono sommersi di richieste per sostituire gli pneumatici estivi con quelli invernali, o viceversa, ma per fugare molti dei dubbi riguardanti questo aspetto della manutenzione della vostra auto abbiamo redatto un articolo molto approfondito su modelli e scadenze: Cambio gomme auto 2022: scadenze e modelli, una volta individuata la misura delle vostre gomme e fatta la scelta dello pneumatico preferito (che sia estivo, 4 stagioni o invernale) non si dovrà far altro che contattare il proprio gommista di fiducia – con largo anticipo, mi raccomando! – per effettuare il lavoro.

L’inverno è ormai alle porte, ed è quindi inevitabile che oggi si parli di pneumatici invernali: valutare gli pneumatici invernali non è semplice, e fortunatamente ci è venuta incontro l’ADAC, l’Automobile Club tedesco, che si è occupato di testare diversi pneumatici invernali nelle misure più comuni utilizzando un metodo standardizzato e ben definito, che ora andremo a presentarvi.

Il metodo di test per pneumatici invernali di ADAC si basa su metodologie pensate per valutare le singole caratteristiche di una gomma nel modo più affidabile possibile: ogni gomma testata proviene da un rivenditore ufficiale, ma nessuno dei produttori di pneumatici ha influenze sull’organizzazione e pertanto i giudizi sono quanto più imparziali possibili. Tra gli pneumatici testati ne troviamo di diverse fasce di prezzo, con risultati a volte sorprendenti. Infine arriviamo alla metodologia di test, che si suddivide in 7 categorie, ognuna delle quali ha un peso diverso sulla valutazione finale dello pneumatico.

Le categorie sono: tenuta di strada su asfalto bagnato, valida per il 30% del voto finale; tenuta di strada su asfalto coperto di neve, valido per il 20% del voto finale; tenuta di strada su asfalto asciutto, valido per il 15% del voto finale; tenuta di strada su asfalto ghiacciato, valido per il 10% del voto finale, e poi si passa ad aspetti più comuni come la durata della gomma (che pesa per il 10% del voto), i consumi di carburante (10% del voto) e rumore emesso (5% del voto).

I migliori pneumatici invernali in misura 195/65 R15

Dunlop SP Winter Response 2

Un marchio come Dunlop non ha certo bisogno di presentazioni: nato a Edinburgo nel lontanissimo 1888, Dunlop ha avuto più di un secolo per sviluppare i suoi pneumatici e i nuovi Dunlop SP Winter Response 2 sono l’esempio dell’ottimo lavoro svolto dalla compagnia scozzese. Questo pneumatico ha dimostrato un ottimo comportamento sia su strade innevate, sia su strade asciutte, oltre a consentire consumi sensibilmente ridotti rispetto ad altri pneumatici concorrenti. Gli intagli sono profondi e intrecciati a 45°, e questo si traduce in una maggiore capacità di scarico del materiale che resta incastrato nella gomma (neve, acqua o fango che sia) e quindi in spazi di frenata ridotti, grazie alla maggiore trazione. Un telaio centrale nella struttura della gomma la rende anche molto precisa nelle curve, anche in condizioni meteo difficili.

Goodyear Ultra Grip 9+

Il punto di forza delle Goodyear Ultra Grip 9+ è la tenuta di strada sul bagnato, un aspetto fondamentale per chi è in cerca di una gomma invernale che trasmetta sicurezza ma senza necessità di affrontare strade innevate. E sul ghiaccio? Niente paura, secondo i test ADAC le Ultra Grip 9+ sono tra i migliori pneumatici per strade ghiacciate, grazie alla gomma di tipo Mileage+ pensata per temperature sottozero. Per quanto riguarda gli intagli, sono disegnati per guidare l’auto fuori dagli pneumatici lateralmente, mentre gli intagli più fini sono quelli che permettono di mantenere la trazione su ottimi livelli anche nelle fasi più dure dell’inverno.

Michelin Alpin 6

Michelin non ha certo bisogno di presentazioni, e ancora una volta lo pneumatico Michelin Alpin 6 è stato premiato tra i migliori pneumatici invernali; in questo caso più sale la misura e più è performante lo pneumatico, che è considerato tra i migliori in assoluto anche nella misura 225/50 R17, ma ci arriveremo tra poco. I punti di forza delle Alpin 6 sono praticamente tutti: ottima tenuta di strada sull’asciutto e sul bagnato, la durata nel tempo è su standard praticamente irraggiungibili da parte della concorrenza, e grazie alla tecnologia EverGrip la sicurezza è ai massimi livelli anche nei momenti più freddi e tempestosi dell’inverno. La progettazione di Michelin è stata fatta ad hoc al fine di far consumare lo pneumatico in modo uniforme, così che le prestazioni restino al top dal primo all’ultimo chilometro percorso.

Vredenstein Wintrac

La Top 4 degli pneumatici invernali con larghezza di 195mm si chiude con le Vredenstein Wintrac, una gomma di livello premium che dimostra ancora una volta le sue ottime capacità in tutti gli ambiti di utilizzo. Ottimi i risultati durante i test di stabilità sul ghiaccio, e anche quelli di durabilità e di consumi di carburante; nel resto delle categorie i risultati sono stati quasi altrettanto eccellenti, grazie a una superficie di contatto ancor più ampia rispetto al passato, e agli intagli 3D che rendono questa gomma tra le più performanti in assoluto. Il lavoro svolto da Vredenstein sulle Wintrac dimostra ancora una volta che è possibile creare pneumatici invernali in grado di assicurare sicurezza per guidatore e passeggeri in qualunque situazione ambientale.

I migliori pneumatici invernali in misura 225/50 R17

Dunlop Winter Sport 5

Cambia la misura, ma non la sostanza: per il secondo anno consecutivo i test condotti dagli esperti di ADAC premiano le Dunlop Winter Sport 5 tra i migliori pneumatici invernali in dimensione 225/50 R17 grazie alle ottime prestazioni dimostrate su strade innevate – nessun’altra gomma si è avvicinata al punteggio ottenuto da queste Dunlop! Al punteggio massimo hanno contribuito anche gli ottimi voti ottenuti nelle categorie ‘consumi di carburante‘ e per quanto riguarda il generale equilibrio tra le prestazioni nei vari ambiti di utilizzo. Le Dunlop Winter Sport 5 sono gomme leggere, hanno intagli profondi e abbondanti, che migliorano il grip e quindi la sicurezza a bordo.

Michelin Alpin 6

Altro giro, stessa corsa: anche qui troviamo un modello già premiato nella misura più piccola. Le Michelin Alpin 6 brillano per durata nel tempo, nessun concorrente può vantare la longevità di queste gomme Michelin. Grazie a questo specifico dettaglio – e grazie al fatto che nelle altre categorie di test hanno comunque ottenuto punteggi molto alti – le Michelin Alpin 6 sono considerati tra i migliori pneumatici invernali in assoluto: che siate su strade bagnate, asciutte, innevate o ghiacciate, le Alpin 6 non vi deluderanno.

Goodyear UltraGrip Performance+

Chiudiamo la top 3 degli pneumatici invernali larghi 225mm con le Goodyear UltraGrip Performance+: il design degli intagli di questi pneumatici invernali è stato ampiamente testato e migliorato negli anni, per cui le prestazioni sono ormai fuori discussione. Ma questo non può bastare a entrare in classifica: la composizione della gomma utilizzata per questi pneumatici può vantare tecnologie come Winter Grip e Traction Protection, che assicurano tenuta di strada anche alle temperature più basse. Grazie a queste caratteristiche le UltraGrip Performance+ si comportano alla grande sia sul bagnato, sia su strade innevate; sull’asciutto peccano leggermente, anche se la frenata resta potente e sicura.

Come scegliere gli pneumatici invernali?

Come spesso succede quando si parla di gomme, ognuno ha la propria opinione ed è convinto di aver trovato lo pneumatico perfetto: la scelta non è banale, considerato quanto uno pneumatico può incidere sulla sicurezza alla guida, ma l’approccio metodico applicato da ADAC semplifica di molto la scelta dello pneumatico invernale.

Innanzitutto si parte dalla misura: quali gomme si possono montare sulla propria auto? La risposta la trovate sul libretto di circolazione del vostro veicolo o sui vari rivenditori online, come GommaDiretto.

In seguito bisogna valutare il tipo di utilizzo che si farà dell’auto nei mesi invernali: si percorreranno tanti chilometri? E di questi, quanti saranno di strade cittadine e quanti invece su strade di montagna dove le insidie sono maggiori? Lo stile di guida può influenzare pesantemente il consumo delle gomme, pertanto anche questo aspetto va tenuto in considerazione – tendenzialmente le gomme invernali hanno mescole più morbide e tendono a consumarsi più rapidamente di quelle estive.

Lo step successivo è fare i conti con cosa si pretende dalla gomma scelta: siete sciatori o scalatori? Meglio investire su gomme ad alte prestazioni su neve e ghiaccio, così da poter raggiungere più comodamente le stazioni sciistiche o i rifugi. Passate il vostro inverno in città? Meglio investire su una gomma che tenga sul bagnato e sul ghiaccio.

Infine, inevitabilmente, bisogna fare i conti con il proprio budget: le gomme pluripremiate che vi abbiamo descritto variano nel prezzo anche a seconda della misura scelta, ma prima di ordinare sarà fondamentale capire se l’investimento ha senso rispetto a quello di cui si ha bisogno dalla gomma invernale.