Migliori raschietti ghiaccio auto (ottobre 2023)

Durante l’inverno proteggere il parabrezza dalle insidie della stagione fredda può rivelarsi un vero e proprio problema. Quante volte vi sarà capitato di perdere del tempo per sbrinare o eliminare del ghiaccio che ricopre tutto i vetri della vostra auto?

Se da un lato la prevenzione è inevitabilmente il metodo che permette di evitare che il parabrezza si ricopra completamente di ghiaccio, utilizzando un telo o semplicemente riparando l’auto nel box, dall’altro sono tanti i metodi per eliminare il problema del parabrezza ghiacciato. Oltre alle comuni operazioni di sbrinamento del vetro, come accendere il riscaldamento dell'auto e puntare l'aria sul parabrezza, molte volte vengono utilizzati prodotti anti-ghiaccio diffusi in commercio. Lo spray deghiacciante a base di alcol favorisce lo scioglimento della brina sui vetri ma molte volte non basta spruzzarlo e partire poiché, in base alle temperature esterne, potrebbero volerci diversi minuti prima del completo scioglimento. Nel caso in cui decidiate di utilizzare dell’acqua per eliminare il ghiaccio è fondamentale che l’acqua sia a temperatura ambiente e mai calda; quest’ultima operazione potrebbe infatti danneggiare il vetro della vostra auto.

I metodi tradizionali non sono dunque efficaci e volete evitare che la vostra auto abbia i vetri coperti dal ghiaccio? Per aiutarvi a risolvere questo problema abbiamo deciso di realizzare una guida all’acquisto con i migliori raschietti per vetri auto. Il raschietto può infatti rivelarsi un'alternativa pratica, ecologica ed economica, soprattutto nei casi in cui la lastra di ghiaccio sia molto spessa, impossibile da eliminare con comuni operazioni e, soprattutto, in poco tempo.

Come scegliere i migliori raschietti per vetri auto

Per la creazione di questa guida abbiamo deciso di includere raschietti per vetri auto in plastica, multilama ed ergonomici, evitando quelli con bordi metallici poiché il rischio di graffiare i vetri o la carrozzeria intorno al parabrezza è molto elevato. Ribadiamo, inoltre, che per rimuovere il ghiaccio dal parabrezza non serve troppa pressione: il raschietto deve infatti scorrere sul vetro in modo continuo evitando di premere eccessivamente o di maneggiarlo in modo frenetico. É dunque fondamentale utilizzare un raschietto adatto, maneggevole e non eccessivamente economico.

È bene sapere che non tutti i raschietti per ghiaccio presentano le medesime caratteristiche. Alcuni di essi posso rivelarsi davvero efficienti, sia in termini di pulizia del vetro che di sicurezza. Nel realizzare questa classifica abbiamo tenuto in considerazione forma, struttura e materiali di questo accessorio. Per portare a termine l'operazione di eliminazione del ghiaccio, senza danneggiare le superfici in vetro è opportuno utilizzare un raschietto omologato, duro per la rimozione del ghiaccio ma allo stesso tempo delicato sui vetri. Come vanno scelti?

Quando si sceglie un raschietto da ghiaccio per auto, è importante considerare i seguenti fattori:

Dimensioni e portata: il raschietto deve essere abbastanza grande da raggiungere tutte le parti del parabrezza e dei finestrini dell'auto. Se l'auto è di grandi dimensioni, è necessario un raschietto con una impugnatura più lunga;

Materiale: il raschietto deve essere realizzato con un materiale resistente al ghiaccio e alla neve. I materiali più comuni sono il nylon, l'ABS e l'acciaio inossidabile;

Forma: il raschietto deve avere una forma che permetta di rimuovere il ghiaccio e la neve in modo efficiente. I raschietti con una lama curva sono spesso migliori per rimuovere il ghiaccio dal parabrezza, mentre i raschietti con una lama piatta sono spesso migliori per rimuovere la neve dai finestrini laterali.

Impugnatura: i'impugnatura deve essere comoda e antiscivolo.