BMW Group ha annunciato l’intenzione di interrompere la produzione della sua MINI Cooper SE Electric nell’impianto di Oxford, nel Regno Unito, per spostarla in Cina entro la fine del 2023 dopo il lancio della prossima generazione di MINI 100% elettrica.

Spostare la produzione MINI in Cina non dovrebbe essere particolarmente complicato per il produttore tedesco, che ha già siglato una joint venture con Great Wall Motor chiamata ‘Spotlight Automotive Limited‘; la produzione delle MINI Electric avverrà in un nuovo impianto nella provincia di Jiangsu da partire dal 2023.

La notizia è stata confermata anche dal nuovo capo di MINI, Stefanie Wurst, che in un’intervista rilasciata al The Times la scorsa settimana ha sottolineato come mischiare la produzione di auto elettriche con quella di auto endotermiche sia inutilmente complicato.

“Oxford non è pensata per produrre veicoli elettrici. Avrebbe bisogno di importanti investimenti e lavori di ristrutturazione.”

Ristrutturazione che avverrà, il Gruppo lo ha già messo in conto, ma non ci sono state comunicate delle vere e proprie timeline in questo senso. Tornando a parlare della joint venture con la cinese Great Wall, qualche tempo fa un portavoce della compagnia asiatica aveva lasciato intendere che il polo produttivo di Oxford avrebbe potuto essere utilizzato anche per produrre modelli Great Wall come la Ora o la Wey. Alla stessa domanda, la Wurst di MINI ha risposto: “Forse.“.. qualcosa decisamente sta bollendo, sotto il coperchio della joint venture tra BMW e Great Wall.

La produzione della MINI 100% elettrica è di circa 40.000 esemplari l’anno, sommando gli esemplari che escono da Oxford e Cowley, e ora tutta questa produzione sarà spostata in terra cinese riducendo ulteriormente il peso del Regno Unito sul mercato automobilistico, dopo che per anni in UK ci si vantava di essere stati i primi in Europa ad avviare una produzione in serie di un’auto elettrica, la Mini Cooper SE.

Mini Aceman

In Cina, oltre alla nuova Mini Electric, si produrrà anche il crossover compatto Mini Aceman Electric, mentre il resto della gamma MINI dovrebbe restare in Europa, spostandosi dall’Olanda alla Germania.