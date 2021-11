MV Agusta svela RAPIDO Serie Oro

In questa era di mobilità sempre più elettrificata, anche i più prestigiosi marchi motociclistici non possono esimersi dal realizzare almeno un monopattino elettrico: oggi vi raccontiamo di RAPIDO Serie Oro, il monopattino elettrico realizzato da MV Agusta, che amplia la propria offerta di mezzi dedicati alla mobilità urbana dopo la eBike AMO.

Il nuovo monopattino elettrico MV Agusta RAPIDO Serie Oro è realizzato su un telaio in lega di magnesio, sul quale troviamo due pneumatici tubeless da 10 pollici di diametro e altrettanti freni a disco idraulici, così da offrire una potenza frenante senza confronto. Sul manubrio è stato integrato un display da 4 pollici dal quale si possono ricavare le informazioni principali sullo stato del veicolo, come l’autonomia residua e la velocità di crociera. Il motore scelto da MV Agusta ha un picco di potenza massima di 500 W e 24 Nm di coppia, sufficienti ad affrontare salite con una pendenza massima di 14 gradi.

Le modalità di guida disponibili sono 4: Pedestrian, Eco, Comfort e Sport+. A livello di scheda tecnica, il nuovo RAPIDO Serie Oro di MV Agusta potrebbe raggiungere i 40 km/h di velocità massima, ma è limitato a 25 km/h per rispettare le normative vigenti. Tra le feature di spicco troviamo anche l’applicazione ufficiale, grazie alla quale si può sempre restare informati sullo stato di salute del mezzo e a gestirne alcune funzioni. La batteria installata è da 500 Wh e offre un’autonomia di circa 50 km a una velocità di 20 km/h, mentre la ricarica impiega circa 5 ore. Il peso è di 20 kg.

Dando un’occhiata alle foto ufficiali diffuse da MV Agusta, si nota subito come alcuni elementi di design, come il faro anteriore, siano stati progettati per richiamare la linea della famosa casa motociclistica nata in Italia nel 1945.

Già disponibile online e prossimamente anche presso le concessionarie ufficiali MV Agusta, il prezzo del nuovo RAPIDO Serie Oro è fissato a 999 € ma fino a Natale sarà possibile acquistarlo al prezzo scontato di 849 €.