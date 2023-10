Migliori monopattini elettrici economici (ottobre 2023)

Se vi piace l'idea di acquistare un monopattino elettrico, ma la vostra intenzione è spendere il minimo sindacale per muovervi in città in modo sostenibile, allora siete capitati nel posto giusto. Nei prossimi paragrafi troverete infatti i modelli più interessanti a buon mercato, consci del fatto che alcuni potrebbero non essere conformi ai più recenti obblighi imposti dal governo, a causa proprio del loro costo irrisorio.

Nell'ultima versione aggiornata, abbiamo migliorato la guida per consentire ai lettori di individuare il monopattino elettrico economico più adatto alle proprie esigenze. Inoltre, è stato sostituito un prodotto che non era più disponibile.

Come detto nella nostra guida principale dedicata ai migliori monopattini elettrici, questi mezzi sono ecologici e divertenti, e negli ultimi anni fanno ormai parte della nostra quotidianità. Utilizzarli è davvero semplice, anche più di una bicicletta elettrica, visto che non richiedono alcuna pedalata. Basta semplicemente salire sul monopattino, accendere il motore elettrico e premere l'acceleratore per far sì che il mezzo di trasporto vi porti in ufficio, in palestra o in qualsiasi altro luogo desideriate raggiungere.

Non dimentichiamo, però, che i monopattini elettrici devono sottostare a regole per un utilizzo sicuro e per evitare di prendere qualche multa. Velocità massima di 20Km/h, luci di posizione e doppio sistema frenante sono alcune delle caratteristiche che un monopattino deve avere oggi. Come detto, quando si valutano modelli molto economici, bisogna tenere conto di questi fattori, poiché non sempre si riesce ad acquistare un prodotto moderno e con gli ultimi accorgimenti relativi alla sicurezza. In alcuni casi è semplice rimediare, come ad esempio se vi mancano soltanto gli indicatori di svolta, a cui abbiamo dedicato una guida.

Essendo questa una guida all'acquisto dedicata ai monopattini elettrici economici, abbiamo posto dei limiti sul prezzo, proponendovi modelli la cui spesa non superi i 400 euro. Detto ciò, siamo pronti per passare alla seconda parte, dove vi elencheremo i modelli che, a nostro avviso, andrebbero acquistati o quanto meno tenuti in considerazione. Al fianco di ogni modello troverete un breve estratto delle principali caratteristiche, oltre a link di store online dove acquistare il monopattino o approfondire questioni tecniche relative a un prodotto specifico.

I migliori monopattini elettrici economici

Nilox X-Drive M1 | Il più completo

Sixfox TX01 | Minimalista

Nilox Doc 8Five | Compatto

Razor Power Core E90 | Per ragazzi

Come scegliere un monopattino elettrico economico

Dopo avervi illustrato quelli che sono (secondo il nostro modesto parere ndR) i migliori monopattini elettrici economici, è giunto il momento di spiegarvi il modus operandi che ci ha portato a consigliarvi i prodotti da poco citati. Di seguito, dunque, le caratteristiche oggettive da non dimenticare prima di effettuare un acquisto del genere.

Batteria

Freni

Accessori

Autonomia e tempi di ricarica

Display led

Ruote

Praticità e peso del mezzo

Batteria

Una delle specifiche più importanti da guardare in un monopattino elettrico economico è la batteria, e di conseguenza l'autonomia in termini di chilometri percorribili. I prodotti consigliati in questo articolo garantiscono un'autonomia media particolarmente elevata, oltre a rispettare alti standard di qualità, dato che le batterie sono progettate da aziende hi-tech di spessore. Per questo motivo, difficilmente incorrerete a potenziali problemi di surriscaldamenti. Bisogna anche specifiche che, i valori previsti dalla casa madre sull'autonomia, non si discostano di molto dalla realtà, motivo per cui non dovremmo aver alcun problema a recarci a destinazione e tornare a casa.

Freni

L’impianto frenante è di vitale importanza, più della batteria e del motore. Possedere dei freni prestanti vi consente di arrestarvi in caso di pericolo imminente. Sul mercato esistono tre tipologie di freni, vale a dire:

Meccanico

A disco

Elettrico

Per quanto concerne la prima tipologia, i monopattini elettrici con freni meccanici possiedono un sistema simile a quello delle biciclette tradizionali. In altre parole, qualora vogliamo frenare, con il freno posto sulla pedana del monopattino, andiamo a rallentare la corsa in base alla forza applicata.

Il freno a disco, invece, rappresenta la soluzione più efficace, oltre a quella facilmente modulabile. Si tratta di un sistema che, attraverso una leva posta sul manubrio del monopattino, permette di frenare la corsa dello stesso. Invece, il freno elettrico è quello più "tecnologico" tra quelli citati perché, attraverso un semplice pulsante, permette di rallentare la corsa del monopattino sfruttando la forza di frenata dei motori elettrici.

Accessori

Gli accessori sono piuttosto importanti, anche se possono tranquillamente rientrare nella categoria delle specifiche soggettive. Ad ogni modo, acquistare un monopattino con accessori aggiuntivi è pur sempre un piccolo risparmio, perché non è necessario intervenire in un secondo momento nel caso in cui mancasse un particolare oggetto. Al tempo stesso, vi consigliamo di acquistare prodotti che potessero collegarsi con le companion app, in questo modo potrete avere in tempo reale tutte le statistiche del vostro monopattino, mediante la connettività Bluetooth.

Autonomia e tempi di ricarica

Il monopattino elettrico è ormai un mezzo che permette di districarsi nel traffico urbano, evitando anche danni all’ambiente dato che le emissioni di CO2, a differenza dell’auto, sono azzerate. Tuttavia, semplicità d’utilizzo e prezzi accessibili hanno fatto sì che i monopattini elettrici potessero diventare un must-have per i pendolari. Come sappiamo, nonostante ciascuna azienda dichiari l’autonomia che il mezzo è in grado di garantire, tale parametro viene influenzato da diversi aspetti secondati come modalità d’uso, peso del conducente, pendenza e condizioni del manto stradale. I monopattini attualmente in commercio riescono ad offrire una durata della batteria adeguata per percorrere percorsi casa-lavoro senza dover ricaricare più volte il mezzo. Questi dispositivi possono essere ricaricati utilizzando la normale rete domestica e, a seconda del modello, garantiscono tra i 15 e i 50 chilometri d’autonomia.

Display LED

Scegliere un monopattino con display LED è sicuramente un vantaggio per avere a portata di mano dati utili durante la guida, come livello di carica rimanente, velocità, chilometri trascorsi e modalità di guida. La presenza di un display led sul monopattino andrà sicuramente ad ottimizzare le prestazioni di guida del mezzo. Tramite il display si può infatti selezionare la modalità di guida più adatta al percorso e, al tempo stesso, verificare se il monopattino necessita manutenzione.

Ruote

I monopattini elettrici attualmente presenti sul mercato montano generalmente ruote dalle dimensioni standard, ovvero tra i 100 e i 110 mm. Oltre alle dimensioni, un aspetto fondamentale delle ruote di questi mezzi è il materiale con cui vengono realizzate. Esistono, infatti, ruote realizzate in plastica, adatte a percorsi asfaltati e dunque che necessitano di una minore aderenza al terreno, e quelle realizzate con un nucleo in alluminio che sono adatte a qualsiasi tipologia di terreno.

Praticità e peso del mezzo

Un aspetto che molte volte viene sottovalutato al momento dell'acquisto è quello del peso della struttura del monopattino. Non a caso, tale caratteristica dipende da diversi fattori che vanno ad influire sul peso finale del mezzo. La maggior parte dei monopattini vengono oggi realizzati con telaio in alluminio e fibra di carbonio proprio perchè sono materiali leggeri, a differenza dell'acciaio che è inevitabilmente più pesante. Per aiutare l'utente nel trasporto del monopattino molte aziende decidono di realizzare mezzi pieghevoli che possono dunque essere chiusi su se stessi e trasportati anche all'interno di piccoli borsoni. Se solitamente utilizzate il monopattino in combinazione con autobus e metro, l'acquisto di un mezzo pieghevole fa sicuramente al caso vostro!