NIO svela la ET7, nuova sedan EV da 1000km di autonomia

La compagnia cinese NIO ha presentato la sua prima auto elettrica dotata di sistema di guida autonoma e batteria long range; si tratta di una sedan elettrica che, almeno ad oggi, rappresenta il top della gamma di NIO, ed è stata presentata con il nome di NIO ET7.

La nuova ET7 dispone di due motori a magneti permanenti: sull’asse anteriore abbiamo un motore da 180 kW di potenza, mentre su quello posteriore la potenza sale a 300 kW, per un totale di 480 kW di potenza. La coppia massima è di 850 Nm, mentre lo scatto da 0 a 100 è coperto in appena 3.9 secondi. Sono previsti 3 diversi pacchi batteria sulla ET7: la batteria con la minore capacità disponibile è da 70 kWh, e permette circa 500 km di autonomia sul ciclo NEDC, si passa poi alla batteria da 100 kWh che consente di percorrere fino a 700 km, per poi arrivare all’ultima batteria da 150 kWh, vera novità tecnologica promessa da NIO sulla ET7.

Si tratta di una batteria allo stato solido in grado di offrire un’incredibile densità energetica, ben 360 Wh per chilogrammo – il 50% in più rispetto alla batteria da 100 kWh offerta da NIO. Grazie a questa nuova tipologia di batteria, le cui prime consegne sono previste entro la fine del 2022, NIO promette ben 1000 km di autonomia con una sola carica.

La struttura della NIO ET7 è realizzata con un materiale ibrido tra acciaio e alluminio, al fine di rendere il telaio molto resistente alle torsioni; stando a quanto riportato, la ET7 dovrebbe essere conforme ai più rigidi test di sicurezza, sia l’Euro NCAP del vecchio continente, sia i test dedicati al mercato cinese.

Come anticipato, la ET7 disporrà del sistema di guida autonoma NAD (NIO Autonomous Driving), che sfrutta le potenzialità delle tecnologie NIO Aquila Super Sensing e NIO Adam Super Computer, un insieme di sensori, telecamere ad alta risoluzione, sensori ultrasonici, sensori di posizione e tanto altro ancora, tutto necessario a produrre la gran quantità di dati fondamentali per permettere all’auto di gestire la guida. Pensate che la NIO ET7 produce 8GB di dati al secondo, quando la guida autonoma è inserita.

La nuova NIO ET7 sarà proposta al prezzo di partenza di circa 69,000 $, altrimenti sarà possibile acquistare l’auto a 58,400$ e avere le batterie a parte con il sistema BaaS – Battery as a Service.