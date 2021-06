Nuova Lamborghini Huracán Evo in servizio all’aeroporto di Bologna

La nuova Lamborghini Huracàn Evo “Follow Me” accompagnerà gli aerei da e verso la pista dell’aeroporto di Bologna. Grazie alla conferma da parte dell’azienda italiana produttrice di automobili con l’Aeroporto Guglielmo Marconi, la speciale sportiva di Casa Lamborghini caratterizzata da una livrea speciale e lampeggianti si prepara a condurre gli aerei in arrivo e partenza verso la sosta e la pista di rullaggio.

Come ben sappiamo le “follow me car” vengono utilizzate negli aeroporti con lo scopo di indicare agli aerei il percorso che dovranno seguire nelle manovre di rullaggio e, una Huracán non può che ricoprire al meglio questo importantissimo compito.

Spinta dal potente motore aspirato V10 da 5.2 litri, la Huracan Evo Follow Me si caratterizza per la sua livrea, appositamente disegnata dal Centro Stile Lamborghini, con base verde turbine opaco ed un motivo a scacchi arancione opaco, che riprende la colorazione dei veicoli di supporto negli aeroporti. Da questi riprende inoltre i lampeggianti di segnalazione e la radio collegata con la Torre di Controllo dell’Aeroporto. Insieme al logo “Follow me in our beautiful Italy” non manca il tricolore italiano.

Come il modello di serie, anche la versione “Follow Me” si presenta con la dotazione meccanica composta dal propulsore V10 5.2 da 640 CV e 600 Nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e al sistema di trazione integrale. Lamborghini Huracan Evo può dunque offrire ottime prestazioni, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi ed una velocità massima di 325 km/h.

Grazie alla partnership tra la casa automobilistica Lamborghini e lo scalo internazionale “Guglielmo Marconi” la supercar fino al 7 gennaio 2022 terrà questo importante ruolo presso l’Aeroporto di Bologna.