Nuovo Hummer, avrà più di 1.000 cavalli elettrici

Finalmente arrivano le prime notizie ufficiali inerenti al nuovo Hummer, il quale sarà totalmente elettrico. Infatti, in occasione dell’importantissimo evento dei Super Blow 2020, tenutosi negli Stati Uniti, non sono mancate novità dedicate al mondo dei motori. Dunque, le prime informazioni ufficiali svelano alcuni importanti aspetti che andranno a caratterizzare il nuovo Hummer marchiato GMC. Sembrerebbe che il ritorno del SUV statunitense sia evidenziato dalla presenza di ben 1.000 CV di potenza e almeno 1.500 Nm di coppia. Di conseguenza, il veicolo ispirato a quelli utilizzati dell’esercito americano, sarà in grado di passare da 0 a 100 Km/h nell’arco di soli 3 secondi.

Si tratta di un traguardo mai raggiunto prima dal marchio statunitense, basti pensare al fatto che l’azienda è stata in grado di migliorare addirittura i numeri raggiunti dalla Ferrari SE900 Stradale. Inoltre, motivo di forte orgoglio è il fatto che il Cybertruck del marchio Tesla – principale rivale di Hummer – arriva a “soli” 810 CV con 1.300 Nm di coppia. Arrivano notizie ufficiali anche per quanto riguarda la piattaforma su cui si basa l’innovativa Hummer. Infatti, pare sia stata modificata la già conosciuta versione BT1. Inevitabilmente, non sono mancate le affermazioni del vicepresidente del noto marchio statunitense. Infatti, pare che Duncan Aldred abbia dichiarato quanto segue:

“GMC realizza pickup di altissima qualità, e il nuovo GMC Hummer EV porterà il tutto a un livello ancora più alto. Siamo molto felici di far debuttare il nostro rivoluzionario pickup a emissioni zero durante la notte del Superbowl”.

Come si evince dalle parola del vice presidente della Hummer, l’arrivo del nuovo veicolo è senza dubbio fonte di grande orgoglio ed entusiasmo per l’azienda statunitense. Secondo alcune indiscrezioni, la produzione del nuovo veicolo del marchio Hummer avrà inizio del corso del 2021 e, molto probabilmente, nell’autunno dello stesso anno potrebbe essere disponibile sul mercato.