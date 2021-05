Parasole auto | I migliori del 2021

Nei mesi più caldi dell’anno può succedere di dover lasciare l’auto parcheggiata sotto il sole per diverse ore, con il risultato di trasformare l’abitacolo in una sorta di fornace dove qualunque superficie raggiunge una temperatura insopportabile, al punto da non riuscire a mettere le mani sul volante. Per mitigare questo problema, abbiamo pensato di selezionare per voi alcuni tra i più validi parasole disponibili online, che oltre a riflettere i raggi del sole riducendo la temperatura all’interno, hanno anche il pregio di proteggere gli interni dell’auto per evitare che questi si scoloriscano e si rovinino durante le lunghe soste.

La maggior parte dei parasole è da posizionare all’interno dell’auto, ma alcuni modelli sono da posizionare all’esterno, incastrando i lembi laterali nelle portiere chiuse, e in questi casi il prodotto può essere utilizzato anche nei mesi invernali per prevenire la formazione di ghiaccio sul parabrezza.

Le principali differenza tra i vari modelli in commercio sono legate alle dimensioni, ai metodi di fissaggio sul vetro e al tipo di posizionamento; solitamente sono realizzati con materiali riflettenti e con uno spesso strato di cotone che aiuta a regolare la temperatura. Pur essendo un prodotto dal costo mediamente basso, è importante scegliere quello migliore per le proprie esigenze per ottenere il miglior risultato.

I migliori parasole da acquistare

Amazon Basics – Tendina parasole per parabrezza auto in 3 misure

Un parasole semplice, composto da due parti rigide rotonde e da bordi morbidi che permettono un facile incastro intorno al parabrezza; realizzato in taffetà di poliestere da 0,1mm di spessore di colore argento, crea una barriera protettiva contro i raggi UV. E’ fornito con una comoda sacca in cui riporlo quando non lo si utilizza. Disponibile in 3 formati: dal più piccolo 140x66cm al più grande da 160x79cm, a un prezzo molto concorrenziale come spesso accade con i prodotti Amazon Basics.

» Clicca qui per acquistare Amazon Basics tendina parasole per parabrezza auto

FREESOO Copri parabrezza magnetico 3 in 1

Il copri parabrezza offerto da FREESOO è utile tutto l’anno: si monta facilmente all’esterno dell’auto, fissandolo nelle portiere grazie ai comodi lembi laterali a prova di furto, e si blocca in posizione grazie ai magneti – integrati nel tessuto – che vanno a fissarsi sul cofano, e grazie agli elastici che si fissano agli specchietti. Oltre a proteggere dai raggi UV, questo copri parabrezza è utile anche d’inverno, per impedire la formazione di ghiaccio sul vetro, ma anche nei mesi primaverili e autunnali per proteggere l’auto dalle foglie e dai pollini. Disponibile in 2 taglie: 183x114cm (taglia S) e 190x123cm (Taglia L).

» Clicca qui per acquistare FREESOO Copri parabrezza magnetico 3 in 1

FREESOO Copri parabrezza magnetico con copri specchietti

Una versione ancora più completa del FREESOO 3 in 1, in cui il numero di magneti presenti nel tessuto è aumentato fino a 8, così da poter fissare il telo tutto intorno al parabrezza e non solo sul cofano. Anche in questo caso il telo è funzionale alla protezione dell’auto durante tutto l’anno, ma la differenza fondamentale rispetto al modello 3 in 1 è la presenza di apposite sacche di protezione per gli specchietti, che quindi in inverno non si geleranno e saranno subito utilizzabili. In questo caso la misura è unica, 150x120cm.

» Clicca qui per acquistare FREESOO Copri parabrezza magnetico con copri specchietti

Yimidon parasole flessibile

Nuovo modello di parasole proposto da Yimidon, che utilizza un tessuto in poliestere 210T ad alta densità, in grado di respingere fino al 99% dei raggi ultravioletti. Il design è simile al modello Amazon Basics, con due parti rigide rotonde e bordi modellabili che facilitano il fissaggio all’interno dell’auto. La dimensione universale scelta da Yimidon è di 150x70cm, che dovrebbe essere compatibile con la maggior parte delle auto sul mercato, compresi SUV, minivan e furgoni. Inclusa anche una borsa per riporre il parasole quando non lo si utilizza.

» Clicca qui per acquistare Yimidon parasole flessibile

WRC – Parasole in alluminio isolante

Per chi non rinuncia a sentirsi pilota anche mentre l’auto è parcheggiata, c’è il parasole in alluminio riflettente con marchio WRC, particolarmente adatto alle strade sabbiose che portano a tante spiagge italiane. Grazie allo strato esterno di alluminio riflettente, protegge l’interno dell’abitacolo e riduce l’aumento di calore durante la sosta. Attenzione però alla misura, è disponibile solo in una versione da 130x70cm; è richiudibile su se stesso e si richiude grazie a un bottone a pressione.

» Clicca qui per acquistare WRC – Parasole auto in alluminio isolante

Ropre parasole compatto

Il parasole di Ropre è il più economico disponibile su Amazon: è il classico parasole ripiegato a soffietto che tutti abbiamo visto, e offre la possibilità di ripiegarlo su se stessi a modi busta, per un facile stoccaggio nel bagagliaio o sotto a un sedile. Fatta eccezione per gli intagli in corrispondenza dello specchietto retrovisore interno, non presenta particolarità di sorta, e viste le dimensioni di 130x70cm è adatto ad auto di dimensioni medie.

» Clicca qui per acquistare Ropre parasole compatto

ZATOOTO tendine da auto per finestrini laterali

Cambiamo genere, passando invece a tendine pensate per la protezione dal sole che entra dai finestrini laterali. Il prodotto offerto da ZATOOTO arriva completo di 2 set di tendine, per poter coprire entrambi i lati. Il fissaggio all’interno dell’auto è molto semplice, grazie a ben 16 magneti cuciti nel tessuto che permettono un posizionamento ottimale, anche in modo da non bloccare la vista sugli specchietti laterali. Molto utili per bloccare il sole laterale durante i lunghi viaggi, ma anche per prevenire l’invecchiamento degli interni e per dare privacy a chi si trova all’interno dell’abitacolo. Disponibili in 4 colori: oro, blu, nero e beige.

» Clicca qui per acquistare ZATOOTO tendine da auto per finestrini laterali

Jellybabababy tendine parasole per vetri posteriori

Una valida alternativa per i sedili posteriori, dove solitamente siedono i bambini durante i lunghi viaggi estivi, è rappresentata dalla proposta di Jellybabababy, che ha realizzato un set di 2 tendine parasole pensate per proteggere i bambini dai raggi UV e dal calore. Si montano come una calza sopra la portiera, e ciò permette di aprire il finestrino durante la marcia, senza il rischio che vengano portati via dal vento. Oltre a proteggere dal sole, svolgono una comoda funzione anti-zanzare.

» Clicca qui per acquistare Jellybabababy tendine parasole per vetri posteriori

Lechin tende magnetiche oscuranti per finestrini

Le tendine parasole proposte da Lechin sfruttano i magneti per fissarsi all’interno delle portiere, fornendo un’ottima protezione dai raggi solari e al contempo garantendo la possibilità di aprire il finestrino, anche durante la marcia. Il materiale traspirante blocca i raggi solari ma non le correnti d’aria, così che l’aria possa circolare liberamente nell’abitacolo. Lechin ha realizzato due versioni di queste tende, una specifica per i finestrini anteriori, quindi sagomata, e una per quelli posteriori, di forma rettangolare.

» Clicca qui per acquistare Lechin tende magnetiche oscuranti per finestrini

Caramaz tendine parasole auto per bambini

Fondamentali per chi viaggia nei mesi più caldi con bambini piccoli in macchina, le tendine di Caramaz sono disponibili in diverse dimensioni così da assicurarsi di coprire il più possibile il vetro, e sono proposte con diverse grafiche con disegni per bambini. Il fissaggio è molto semplice, grazie a uno strato adesivo riutilizzabile, che evita la scomodità delle ventose. Venduti in confezioni da 2 e da 4 pezzi, hanno un prezzo molto concorrenziale, purtroppo però una volta installati impediscono l’apertura del finestrino.

» Clicca qui per acquistare Caramaz tendine parasole auto per bambini

Come scegliere il parasole auto

Innanzitutto bisogna chiedersi in quali periodi dell’anno si vuole utilizzare il parasole: se si tratta di un oggetto da utilizzare solo nelle stagioni più calde – se non addirittura solo nelle poche settimane di vacanza durante l’estate – si potrà puntare su modelli da interno, mentre se si vuole proteggere l’auto per tutto l’anno è meglio puntare sui modelli da esterno, più versatili anche se potenzialmente meno duraturi, visto che restano esposti agli elementi per lungo tempo.

Una volta capito l’utilizzo che si farà del parasole, bisognerà prendere una decisione sul metodo di fissaggio: ormai sono molto diffusi i parasole che si incastrano internamente sulla cornice del parabrezza, ma si trovano ancora in commercio modelli dotati di ventose. In quest’ultimo caso, spesso ci si trova dopo poco tempo con ventose che non tengono più, magari deformate a causa delle alte temperature, e comunque nel migliore dei casi le ventose lasciano fastidiosi aloni sul vetro. Per i modelli interni è importante valutare anche le dimensioni, per non ritrovarsi con un modello troppo piccolo o troppo grande rispetto alla propria auto: attenzione ai modelli universali, non sempre sono la scelta più saggia in quanto i materiali riflettenti perdono di efficacia se restano parzialmente piegati.

Infine, in caso di lunghi viaggi con bambini sui sedili posteriori, è buona cosa valutare l’acquisto di tendine parasole laterali, per proteggere gli occupanti dai raggi UV e anche dai fastidiosi insetti – nel caso delle tendine a “calza” da infilare sulla portiera – che possono entrare in macchina.