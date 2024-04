Migliori teli antigrandine (aprile 2024)

Se non avete un garage o la possibilità di parcheggiare la vostra auto in un luogo in cui un eventuale perturbazione non possa causare danni, è consigliabile cercare un'alternativa sicura come i teli antigrandine. Questi devono essere compatibili con la propria auto e avere materiali che, seppur resistenti, non vadano a graffiare la vernice, evitando così l'opposto di quanto desiderato. Abbiamo creato quindi una guida che vi consentisse di acquistare alcuni di questi teli, basandoci su automobili di segmento diverso, motivo per cui troverete soluzioni adatte per city car, utilitarie, berline e SUV.

Temporali fuori stagione e forti grandinate sono purtroppo sempre più frequenti, pertanto proteggere la propria vettura dalle intemperie è fondamentale per evitare che la carrozzeria venga danneggiata. Ammaccature causate dalla grandine potrebbero, infatti, richiedere l'intervento di uno specialista, con conseguenti spese di riparazione a carico del proprietario dell'auto. Come detto nelle fasi iniziali, in alcuni casi ci si trova impossibilitati a parcheggiare la vettura in luoghi coperti, rendo quasi obbligatorio l'acquisto di un telo antigrandine.

I teli antigrandine per auto si presentano come teli tradizionali, ma dotati di uno strato di gommapiuma nella parte superiore, indispensabile per ammortizzare la caduta del ghiaccio ed evitare danni alla carrozzeria dell'auto. Detto ciò, se volete passare al punto successivo e acquistare subito uno dei migliori teli antigrandine per auto, troverete in calce uno o più link che vi porteranno sulle rispettive pagine dedicate. Inoltre, abbiamo fatto in modo che per ogni telo possiate scoprire subito alcune delle sue caratteristiche, grazie a un estratto delle informazioni provenienti dal prodotto stesso.

Prima di proseguire ricordiamo solo un importante aspetto: analogamente ai teli copri auto più semplici, anche i teli anti grandine devono seguire le disposizioni del Codice della Strada. Se il telo che utilizzerete coprirà anche la targa fate molta attenzione; secondo quanto riportato dall'Art. 102 "chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 42 euro”, che scendono a 29,40 con lo sconto del 30% per chi paga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica. Dal momento che per circolazione la legge intende sia la marcia sia la sosta, una vettura in sosta con targa coperta è sanzionabile.

Ricordiamo che il teli antigrandine rappresentano una protezione attiva nei confronti del maltempo, qualora non sia possitibile averne uno o installarlo con tempestività ricordiamo la possibilità di attivare una polizza accessoria (per tempo, ovviamente) o di rimediare al danno (se avete manualità e non è eccessivo) con uno dei strumenti elencati in questa ulteriore guida.

Perché comprare un telo antigrandine

Acquistare un telo antigrandine è una decisione che può essere ponderata attentamente, specialmente se vivi in zone soggette a frequenti tempeste di grandine. Questo tipo di investimento può offrire una serie di vantaggi che vanno oltre la semplice protezione dal maltempo.

Uno dei motivi principali per cui potresti considerare l'acquisto di un telo antigrandine è la protezione dei tuoi beni. Se possiedi un veicolo, una barca o altri oggetti di valore che rimangono all'aperto, un telo antigrandine può essere un'ottima soluzione per proteggerli dagli eventuali danni causati dalla caduta dei chicchi di grandine.

Questi danni possono variare dalle ammaccature alla carrozzeria agli scheggiamenti dei vetri, e le riparazioni possono risultare costose. Investire in un telo antigrandine può quindi prevenire la necessità di sostenere spese ingenti per la riparazione di tali danni.

Come funziona un telo antigrandine

Un telo antigrandine è progettato per proteggere i beni dagli effetti dannosi della grandine durante le tempeste. Il suo funzionamento si basa su materiali resistenti e su una struttura progettata per assorbire e distribuire l'impatto dei chicchi di grandine in modo uniforme.

Questi teloni sono realizzati con tessuti speciali che presentano una combinazione di resistenza e flessibilità; la resistenza è fondamentale per proteggere i beni dagli urti della grandine, mentre la flessibilità consente al telo di adattarsi alla forma dei diversi oggetti che protegge, come automobili, barche o altre attrezzature.

Una delle caratteristiche più importanti di un telo anti grandine è la sua capacità di assorbire l'energia degli impatti; questo strato ammortizzante può essere realizzato con materiali come schiuma ad alta densità o fibre sintetiche robuste che attenuano l'impatto dei chicchi di grandine.

Oltre allo strato esterno resistente all'acqua e agli urti, possono includere uno strato intermedio impermeabile che protegge ulteriormente i beni dagli agenti atmosferici come la pioggia. Questo strato aggiuntivo contribuisce a mantenere asciutti i beni protetti sotto il telo.

Quanto protegge un telo antigrandine

Un telo anti grandine è progettato per offrire una protezione efficace contro gli effetti dannosi della grandine durante le tempeste. Tuttavia, la sua capacità di protezione dipende da diversi fattori, tra cui la qualità del materiale, lo spessore del telo e le dimensioni dei chicchi di grandine.

In generale, un telo anti grandine ben progettato e realizzato con materiali di alta qualità può offrire una protezione considerevole contro i danni causati dalla grandine.

Come scegliere un telo antigrandine

Scegliere il telo antigrandine giusto può fare la differenza tra una protezione efficace dei tuoi beni durante le tempeste di grandine e un investimento poco efficace. Quando consideri l'acquisto di un telo antigrandine, ci sono diversi fattori da tenere in considerazione per assicurarti di scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze.

Qualità del telo antigrandine

Come già accennato, in fase d'acquisto è importante prendere in considerazione il materiale del telo. Un materiale spesso, resistente e di qualità eviterà che la vostra auto possa subire dei danni dovuti alla grandine. I prodotti attualmente disponibili sul mercato sono, infatti, progettati per ridurre l’impatto della grandine sulla carrozzeria e sui vetri del veicolo: l'utilizzo di materiali come il poliestere o composti di etilene e vinil acetato per la loro realizzazione è fondamentali per evitare che la grandine possa danneggiare l'auto. Non mancano prodotti composti da tessuto-non tessuto antigraffio e rivestiti con film di alluminio che riescono a garantire un'adeguata protezione.

Spessore del telo antigrandine

Lo spessore del telo antigrandine può influenzare la sua capacità di proteggere i beni dagli impatti della grandine. Generalmente, teloni più spessi offrono una maggiore protezione, ma potrebbero essere meno flessibili o più difficili da installare. Bilancia la necessità di protezione con la praticità d'uso per trovare il telo con lo spessore ottimale per le tue esigenze.

Semplicità nell’installazione

Il telo protettivo per auto si monta in modo pratico e veloce grazie alla presenza di appositi elastici, posti alle sue estremità, che consentono un fissaggio sicuro.

Dimensioni

A seconda della misura dell’automobile sulla quale applicare il telo le aziende produttrici realizzano prodotti con diverse dimensioni: sul mercato ci sono, infatti, taglie più piccole per vetture dalle dimensioni ridotte e taglie più grandi per veicoli con carrozzeria più imponente come i SUV. Al fine di assicurare una protezione e copertura assoluta all’automobile è fondamentale non sbagliare le dimensioni del telo. Sono 5 generalmente le grandezze che i produttori realizzano per coprire e proteggere al meglio la vettura: S, M, L, XL e XXL (150 x 180 x 460 cm; 190 x 200 x 510 cm; 180 x 190 x 440 cm; 155 x 185 x 495 cm).

Traspirabilità e impermeabilità

Un telo antigrandine traspirabile e, al tempo stesso, impermeabile è sicuramente da preferire al momento dell’acquisto. Sono molti i prodotti sul mercato che assicurano una protezione adeguata per il veicolo, tutelando anche l’integrità della carrozzeria. Nel caso in cui decidiate di utilizzare il telo per riparare la vettura da neve, ghiaccio e pioggia l’impermeabilità del prodotto assicura che il veicolo rimanga asciutto.

Marca

Il brand scelto è sicuramente indice di qualità e sicurezza del prodotto. Se la scelta di brand poco conosciuti potrebbe significare minore spesa, alcune delle caratteristiche fondamentali per un prodotto valido potrebbero venire meno. Per questo motivo, nella nostra guida abbiamo incluso prodotti realizzati da brand che si occupano da anni della produzione di accessori per auto che rispettano elevati standard di qualità.

Costo

Al momento dell’acquisto la selezione di alcune caratteristiche potrebbe influenzare il costo finale del prodotto. Non a caso, maggiore sarà la qualità del prodotto maggiore sarà il prezzo del prodotto. Ad influenzare il costo di un telo antigrandine è anche la dimensione. Nel dettaglio, i prezzi variano tra i 60 euro e i 350 euro circa.

Tipi di teli antigrandine

Per proteggere l'auto dalla grandine, esistono tre tipi di soluzioni:

Teli in gommapiuma

Questi teli, disponibili sui principali siti di e-commerce, hanno prezzi che variano da circa 50 a 150 euro a seconda della marca e delle dimensioni del veicolo. Coprono l'intera vettura da paraurti a paraurti, sono impermeabili e costituiti da uno strato di poliuretano spesso 0,5-1 cm. Tuttavia, è importante notare che in caso di grandinate intense, potrebbe essere necessario adottare ulteriori precauzioni, poiché alcuni modelli di telo offrono una resistenza solo fino a chicchi di alcuni centimetri a una velocità di 70 km/h.

Ombrelli antigrandine

Questi dispositivi hanno un costo di circa 200 euro. Si tratta di un ombrello ondulato progettato per proteggere l'auto dai colpi della grandine. Tuttavia, è importante considerare che sono sensibili al vento forte e potrebbero essere soggetti a sollevamento in caso di raffiche intense.

Teli gonfiabili

Questi teli hanno un prezzo approssimativo di 350-400 euro e sono costituiti da una camera d'aria. Si rivelano estremamente efficaci nel proteggere l'auto da ogni angolazione, ma sono consigliabili solo se l'auto è parcheggiata in un'area isolata. In alcuni casi, i chicchi possono rimbalzare sul telo, causando danni ad altre vetture parcheggiate o alle persone.