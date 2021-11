Piaggio e Autoliv, insieme per creare un airbag da moto

Il mondo della sicurezza stradale è sempre in cerca di nuove soluzioni per salvare vite umane e rendere più sicuri i nostri spostamenti, e tra non molto potrebbe arrivare sul mercato un nuovo sistema di airbag dedicati agli scooter e alle moto.

L’idea nasce dalla collaborazione tra il Gruppo Piaggio e Autoliv, azienda fondata nel 1997 in Svezia specializzata nella fornita di soluzioni per la sicurezza stradale, e l’obiettivo è semplice: realizzare un airbag da integrare sul telaio di moto e scooter, in grado di aprirsi in un istante in caso di incidente, così da limitare i danni subiti dal conducente.

Si tratta di un’idea nuova per come è stata pensata: fino ad oggi gli unici airbag esistenti per chi si muove su due ruote sono stati quelli indossabili, sotto forma di giacche o gilet in grado di gonfiarsi intorno a chi le indossa nel momento in cui viene rilevato un incidente. Sono strumenti costosi, che richiedono manutenzione programmata e sono efficaci solo se indossati sempre e nel modo corretto: un airbag installato direttamente sulla moto o sullo scooter potrebbe sopperire ai principali aspetti che limitano la diffusione degli airbag indossabili, perché sarebbe sempre presente e sempre attivo, pronto a intervenire in caso di necessità.

“Autoliv è impegnata nel progetto interno Saving More Lives, e punta a fornire soluzioni salvavita di altissimo livello per tutto il mercato della mobilità. E’ importante quindi trovare una soluzione che ci permetta di proteggere gli utenti della strada più esposti al pericolo. Entro il 2030 puntiamo a salvare 100.000 vite grazie all’introduzione delle nostre soluzioni di sicurezza.” Queste le parole di Mikael Bratt, CEO e presidente di Autoliv.

Autoliv ha già iniziato a sviluppare i primi concept e ha anche già condotto dei crash test, ma continuerà a lavorare insieme a Piaggio fino a quando sarà trovata una soluzione tecnica ottimale.