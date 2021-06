Piaggio ONE svelato nel dettaglio: 3 modelli in arrivo

Piaggio ha svelato le specifiche tecniche complete del suo nuovo scooter elettrico Piaggio ONE, progettato pensando a un target di giovani che si spostano in contesti urbani. Svelato durante il Beijing Motor Show, il nuovo Piaggio ONE è il secondo progetto di scooter elettrico di Piaggio, dopo la Vespa Elettrica.

Piaggio ONE sarà proposto in 3 versioni, ognuna delle quali offrirà un livello di potenza diverso e adatto a diversi utilizzi; così facendo, Piaggio riuscirà a contenere i costi di produzione e progettazione, e potrà portare sul mercato un piccolo scooter economico per i più giovani. I 3 modelli si chiameranno ONE, ONE+ e ONE Active: Piaggio ONE avrà un motore da 1.2 kW di potenza e una velocità massima di 45 km/h, così da rispettare le leggi sugli scooter diffuse in gran parte dei paesi del mondo. Sarà alimentato da una batteria da 25Ah a 48V, sufficiente a percorrere poco più di 50 km grazie ai 1200 Wh di capacità.

Piaggio ONE+ mantiene lo stesso motore – e quindi la stessa velocità massima – ma ha una batteria grossa il doppio: 2300 Wh, sufficienti per percorrere fino a 100 km con una sola carica.

Per avere uno scooter più veloce bisognerà invece puntare il modello Piaggio ONE Active: si tratta del modello top di gamma ed è spinto da un motore da 2 kW, sufficiente a portare la velocità massima fino a 60 km/h. La batteria è la stessa che troviamo sul modello ONE+, quindi da 2300 Wh, ma in questo caso l’autonomia scende a circa 85 km, a causa dell’aumento di potenza.

Il tempo di ricarica dovrebbe essere di circa 6 ore per tutti i modelli, con la possibilità di estrarre la batteria dallo scooter per ricaricarla in casa o in ufficio.

Piaggio ONE inizierà ad essere commercializzato in Cina al prezzo consigliato di 17,800 RMB, pari a circa 2290 €.