La nuova Polestar 2 si prepara a fare il suo debutto ufficiale in Italia. Il brand ha già diffuso il listino prezzi ufficiale che prende il via da 52.200 euro. Per i clienti interessati all’acquisto dell’elettrica ci sono tre opzioni tra cui scegliere oltre alla possibilità di personalizzare la vettura con alcuni pack aggiuntivi.

Il modello base è la Polestar 2 in versione Standard Range Single Motor con trazione anteriore, motore da 170 kW e batteria da 69 kWh che garantisce un’autonomia di 478 chilometri. Questa variante della vettura di casa Polestar arriverà sul mercato con un prezzo di 52.200 euro. C’è poi la possibilità di puntare sulla Long Range Single Motor che riprende lo stesso motore da 170 kW. Tale variante include una batteria da 78 kWh e garantisce un’autonomia di 551 chilometri. Il prezzo di listino per questa versione è di 55.700 euro.

Il top della gamma della Polestar 2 è la Long Range Dual Motor con trazione integrale e potenza complessiva di 300 kW. Questa variante integra anche la batteria da 78 kWh e può contare su di un’autonomia di 487 chilometri. Il prezzo di listino della terza opzione della gamma Polestar è fissato in 59.200 euro. Da notare che, solo per questa versione, c’è il Performance Pack che porta la potenza massima a 350 kW (pari a 476 CV).

Gli ordini della vettura prenderanno il via a breve. Polestar debutterà ufficialmente sul mercato italiano nel corso dei primi mesi del 2023. Per l’occasione aprirà anche il primo Polestar Space del nostro Paese. Ulteriori dettagli sull’arrivo in Italia della berlina elettrica arriveranno nel corso delle prossime settimane. Successivamente, il brand lancerà anche la Polestar 3 che sarà disponibile con prezzi da 94.900 euro. Anche in questo caso, maggiori dettagli sul progetto arriveranno soltanto in un secondo momento.