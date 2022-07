La Polestar 3 debutterà nel corso dei prossimi mesi. La presentazione è attesa per il mese di ottobre con un successivo avvio delle vendite in tutti i mercati in cui il brand è presente. Polestar sta arrivando anche in Italia con gli automobilisti italiani che, a partire dal 2023, avranno la possibilità di acquistare la nuova Polestar 3.

Il nuovo SUV del brand, in ogni caso, non sarà particolarmente accessibile. Si tratta di un modello che punta ad entrare in concorrenza diretta con la Porsche Cayenne. Come tale, quindi, il prezzo sarà importante. La conferma è arrivata dal CEO di Polestar, Thomas Ingenlath, che ha anticipato alcuni dettagli sul progetto ad Automotive News Europe. Si tratta delle prime conferme dirette sul nuovo progetto del brand.

Secondo quanto rivelato dal numero uno di Polestar, infatti, la futura Polestar 3 arriverà sul mercato con un prezzo compreso tra 75 mila e 110 mila euro. La gamma sarà particolarmente articolata e includerà svariate opzioni per individuare il modello giusto per ogni cliente.

La nuova Polestar 3 ricoprirà un ruolo chiave per il successo futuro del brand. Polestar ha chiuso il primo semestre con oltre 20 mila unità consegnate, raddoppiando i risultati raccolti nell’intero 2021. Ora, però, l’azienda punta ad avviare un programma di accelerazione notevole, grazie anche all’arrivo in nuovi mercati. L’obiettivo è raggiungere quota 250 mila unità vendute all’anno entro il 2025.

Per la fine dell’anno, invece, Polestar punta a 50 mila vetture consegnate. Il ruolo della nuova Polestar 3 per la crescita futura del marchio sarà determinante. Appuntamento ai prossimi mesi per saperne di più.