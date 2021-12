Prova, Renault Megane E-tech Plug-in Hybrid: fino a 50 km ad emissioni zero

Renault Megane è una vettura che ha sempre combinato spaziosità e comfort ad un design sportiveggiante e, con quest’ultima versione, è riuscita ad aggiungere anche un’elettrificazione di tutto rispetto alla proposta.

Le necessità odierne hanno fatto aumentare l’offerta di veicoli green da parte delle case automobilistiche e la gamma di veicoli ibridi o elettrici è in vertiginosa crescita; non tutti sono convinti di poter usufruire di un utilizzo totalmente spensierato dell’auto elettrica, eppure molti consumatori vogliono poter guidare in modalità ad emissioni zero se non altro nei tratti cittadini, mantenendo la possibilità di utilizzare il classico motore termico non appena ce ne sia la vera necessità.

Le ibride Plug-in diventano quindi la soluzione più interessante per questa fetta di mercato, andando a soddisfare entrambe le richieste in maniera ottimale; nel caso di Renault Megane E-Tech Plug-in Hybrid si ha a disposizione un motore termico 1.6 che, abbinato a due motori elettrici, riesce a generare una potenza combinata di 158 cv e 144 Nm di coppia.

La potenza è divisa in maniera differente tra i due motori, il primo è infatti da 67 cv e dà trazione alle ruote anteriori mentre l’altro da 34 cv funge da generatore e sincronizzatore delle varie marce.

Questo mix consente di avere una risposta sempre pronta e scattante durante i sorpassi anche se il controllo manuale delle varie modalità ci ha permesso di scoprire ognuna di esse a fondo; quella che abbiamo usato maggiormente è quella puramente elettrica che permette fino a 50 km di autonomia senza mai accendere il motore termico. La strategia consente, in molti casi, di riuscire ad usare questa vettura quotidianamente senza mai dover ricorrere al propulsore a benzina risultando in un risparmio netto in carburante ed in emissioni.

Il fascino delle vetture Plug-in risiede infatti nella loro capacità di essere utilizzate proprio come Full electric fino a che l’autonomia non viene esaurita, quest’ultima può essere ristorata tramite rigenerazione in frenata – in minima parte – oppure con la classica ricarica da presa domestica o colonnina; Renault Megane Plug-In è dotata di connettore di Tipo 3 e la batteria da 10,4 kWh viene ricaricata in qualche ora.

La mentalità dell’acquirente è importante quando si decide di acquistare una vettura Plug-in Hybrid, sarà infatti cruciale poterla ricaricare ogni giorno per poter sfruttare al massimo i vantaggi offerti dal powertrain, la presenza di un box per farlo durante le ore notturne o di una colonnina sul luogo di lavoro possono rendere questa scelta decisamente più intelligente rispetto ad una ibrida classica, trasformandosi in un risparmio economico non indifferente se il percorso quotidiano si attesta intorno ai 50 km.

Nel nostro utilizzo l’abbiamo provata in ogni condizione e siamo riusciti a registrare una media di 24km/l sul misto caricandola ogni 2 giorni ed effettuando in totale circa 450 km, in autostrada abbiamo usato l’utilissima funzione E-Save capace di preservare la batteria per un futuro utilizzo, come scelta personale infatti ho preferito forzare l’utilizzo del motore termico in alcune situazioni per andare ad utilizzare solo i propulsori elettrici negli spostamenti urbani.

La sicurezza è al primo posto, la vettura è infatti dotata di Cruise control adattivo, mantenitore di corsia, riconoscimento segnaletica stradale, frenata di emergenza automatica e anche un utilissimo aiuto in retromarcia che avvisa con segnale acustico quando ci sono veicoli in arrivo dai punti ciechi.

L’abitacolo è ben rifinito, soprattutto nella versione da noi provata che era dotata del pacchetto RS line, che prevede sedili molto sportivi in Alcantara e le cuciture a contrasto rosse. Piccole aggiunte che però sono abbastanza per donare all’ambiente interno una piacevole sensazione di sportività. Nella guida cittadina Megane E-Tech Plug-In Hybrid è a suo agio, ci si muove silenziosamente e con grinta – se necessaria – senza mai esitare; l’unica pecca che abbiamo riscontrato per un utilizzo quotidiano è la risposta non esattamente fulminea del sistema di infotainment che, pur essendo dotato anche di Android Auto ed Apple CarPlay, a volte si fa attendere un po’ troppo risultando quasi “pigro”. Un’altra aggiunta interessante potrebbe essere un indicatore di carica più evidente in quanto, quello presente, non consente una lettura rapida del livello di batteria raggiunto durante una sessione di ricarica.

In generale Renault Megane e-Tech Plug-in Hybrid ci ha convinto e la riteniamo una scelta ottima sia per un utilizzo cittadino quotidiano sia per lunghe percorrenze grazie al propulsore a benzina, il prezzo della versione da noi provata era di 44.345 euro ma la versione E-Tech Plug-In ha un prezzo di partenza base di 40.000 euro.