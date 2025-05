Omoda 9 Super Hybrid: prezzi e versioni italiane

L'offerta di automobili ibride sul mercato italiano si arricchisce di un nuovo protagonista proveniente dall'Oriente. Omoda 9, l'ammiraglia SUV del gruppo Chery, dopo il debutto ufficiale durante la Milano Design Week, è ordinabile con consegne previste entro fine maggio. Questo maxi-SUV di segmento D, lungo ben 477 centimetri, si posiziona come una proposta premium che combina prestazioni elevate e sostenibilità ambientale, grazie a un sistema ibrido avanzato che promette percorrenze record e un equipaggiamento di serie che nulla lascia al caso. Con un prezzo di partenza di 51.900 euro, si rivolge a una clientela esigente che cerca spazio, tecnologia e prestazioni senza compromessi.

Il cuore pulsante della Omoda 9 è rappresentato dal sofisticato sistema Super Hybrid sviluppato dal gruppo Chery. Questo powertrain integra un motore 1.5 turbobenzina a ciclo Miller da 143 CV posizionato sull'asse anteriore, affiancato da ben tre motori elettrici - due all'anteriore e uno al posteriore - che garantiscono la trazione integrale. La potenza complessiva raggiunge valori impressionanti: 395 kW (537 CV) con una coppia massima di 650 Nm, numeri che collocano questo SUV nella fascia alta del mercato per prestazioni.

La batteria da 34,5 kWh consente di percorrere fino a 145 km in modalità esclusivamente elettrica, che salgono a 181 km nel ciclo urbano. Ma il dato più sorprendente riguarda l'autonomia totale: la casa dichiara oltre 1.100 km con un pieno di carburante, un valore che pone questo modello ai vertici della categoria per efficienza nei lunghi viaggi. La versatilità è garantita anche dalla possibilità di ricaricare sia in corrente alternata che in corrente continua, con quest'ultima che supporta una potenza massima di 65 kW.

Per il mercato italiano, Omoda ha scelto di proporre un unico allestimento denominato Premium i-AWD, eliminando la necessità di navigare tra complesse configurazioni. La dotazione di serie è particolarmente ricca e include cerchi in lega da 20 pollici, fari a matrice di LED, mancorrenti sul tetto e maniglie a scomparsa che contribuiscono all'aerodinamica e all'estetica pulita del veicolo. L'abitacolo è un concentrato di lusso e tecnologia, con sedili in pelle dotati di regolazione elettrica, riscaldamento, ventilazione e persino funzione massaggio per i passeggeri anteriori.

Il comparto tecnologico si distingue per un doppio display da 12,3 pollici che gestisce strumentazione e infotainment, con connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Particolarmente interessante la presenza di un head-up display con realtà aumentata e un impianto audio firmato Sony con ben 14 altoparlanti, incluso uno integrato nel poggiatesta del conducente per un'esperienza sonora immersiva. La piastra di ricarica a induzione da 50 watt rappresenta un plus non comune, superando di gran lunga la potenza standard dei sistemi concorrenti.

Le possibilità di personalizzazione della Omoda 9 sono limitate ma mirate. La vettura viene offerta di serie in colorazione bianca, mentre chi desidera distinguersi può optare per finiture in nero o argento metallizzato al costo aggiuntivo di 1.100 euro, oppure scegliere una sofisticata verniciatura grigio opaco per 1.600 euro. Anche per gli interni c'è margine di scelta: alla pelle Nappa nera di serie si può preferire una più sportiva e distintiva colorazione rossa con un sovrapprezzo di 1.000 euro.

Un aspetto che merita particolare attenzione è la politica di garanzia, estremamente competitiva rispetto ai competitor europei. Omoda offre 7 anni di copertura o 150.000 km (senza limiti di chilometraggio per i primi 7 anni), a cui si aggiungono 8 anni o 160.000 km specificamente per le componenti elettriche del sistema ibrido, includendo batteria, motori elettrici e centraline. Completano il pacchetto 12 anni di garanzia contro la corrosione passante e 3 anni sulla verniciatura, un segnale concreto della fiducia del costruttore nella qualità del proprio prodotto.

La dotazione di sicurezza è all'altezza delle aspettative di un prodotto di questo segmento, con sistemi di guida assistita di Livello 2, monitoraggio dell'angolo cieco e funzione di parcheggio automatizzato. La telecamera a 360° facilita le manovre in spazi ristretti, mentre il climatizzatore bizona, il tetto in vetro con apertura elettrica e il portellone elettrico completano un equipaggiamento pensato per offrire il massimo comfort in ogni situazione.