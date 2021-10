Record di autonomia per Toyota Mirai: quasi 1.400 km in idrogeno

A distanza di neanche 4 mesi dal precedente primato di 1.003 chilometri effettuati con una Toyota Mirai, la fuel cell giapponese supera sé stessa di quasi 400 km stabilendo un nuovo importantissimo risultato al Guinness World Record per la più lunga distanza percorsa da un’auto a idrogeno con un solo pieno. Il test è stato eseguito in California, presso il Toyota Technical Center, lo scorso 23 agosto in seguito ad un rifornimento durato 5 minuti. A guidare l’auto sono stati l’hypermiler professionista Wayne Gerdes e il co-pilota Bob Winger.

L’itinerario è partito inizialmente verso sud, fino a San Ysidro e successivamente in direzione nord, con destinazione finale Santa Barbara, passando per Santa Monica e la Pacific Cost Highway. Il totale nella prima giornata di test è stato di 761 km, un valore davvero interessante. Nella seconda giornata, invece, sono stati percorsi 599 km sull’autostrada di San Diego, tra Los Angeles e Orange Country. Il totale, in questo caso, è stato quindi di 1.360 km.

Il primato è stato quindi certificato dal giudice Michael Empric del Guinness World Record. I numeri di quest’impresa non riguardano solamente i chilometri percorsi, ma anche la quantità di kg di idrogeno consumato: Toyota fa sapere che la Mirai ha consumato appena 5,65 kg di idrogeno, “ignorando” ben 12 stazioni di rifornimento senza bisogno di fermarsi. Il ciclo di prova, spalmato su due giorni, ha impegnato i due guidatori in strade urbane e autostradali mettendo quindi sotto torchio i consumi a 360 gradi.

Per riuscire nell’impresa sono state utilizzate alcune tecniche dell’hypermiling, trucchi necessari per ottimizzare i consumi e naturalmente le prestazioni del veicolo. 1.400 km di autonomia è una percorrenza davvero elevata e sicuramente superiore ai migliori diesel in circolazione, soprattutto se si considerano le emissioni pari a zero.