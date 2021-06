Record Toyota Mirai, percorsi più di 1.000 km con un solo rifornimento

A quanto pare, la Toyota Mirai è la protagonista di un nuovo, importantissimo record. Infatti, il veicolo in questione, è riuscito a percorrere più di 1.000 km per le strade che si trovano a sud di Parigi con un solo rifornimento. Così facendo, la Mirai – che ha iniziato il suo viaggio il 26 maggio scorso – si è portata a casa il nuovo record mondiale inerente alla distanza maggiore percorsa da un’auto ad idrogeno, utilizzando – appunto – un solo pieno. Nel record precedente, erano stati percorsi poco meno di 900 km (esattamente 887,5 km) dalla Hyundai Nexo.

Tuttavia, il percorso effettuato dalla Mirai, sarebbe potuto essere anche maggiore poiché sono stati registrati – dal computer di bordo – ulteriori km (pari a 9) di autonomia. Per quanto riguarda il consumo medio del veicolo, sembra sia stato di 0.55 kg ogni 100 km, dati che – secondo quanto affermato dalla stessa azienda – sono stati certificati da un’autorità indipendente. A quanto pare, per poter superare il record precedente, è stato necessario adottare – dai quattro piloti che hanno preso parte all’impresa – una modalità di “guida ecologica”. Dunque, è evidente che la casa automobilistica Toyota, sembra voler puntare molto sulle auto ad idrogeno, basti pensare al veicolo progettato appositamente per il Papa e ad alcuni importanti progetti quali la realizzazione di una città dell’idrogeno. In merito al nuovo record raggiunto, il pilota Victorien Erussard, avrebbe affermato quanto segue:

Sono molto felice di aver portato questa sfida di 1.000 km sulle ruote della nuova Mirai.la mobilità a idrogeno è qui già oggi.

Inoltre, non sono mancate le parole da parte di Frank Marotte, CEO di Toyota Francia. Ecco quanto da lui affermato: