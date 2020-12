Renault amplia la gamma di camion elettrici nel 2021

Il marchio francese Renault è al lavoro per introdurre dei nuovi camion elettrici per facilitare la transizione all’energia pulita anche nel settore dei trasporti. I veicoli della gamma Z.E non producono inquinamento atmosferico ne acustico, potendo quindi accedere anche alle aree cittadine normalmente interdette a questo genere di veicoli senza disturbare la quiete pubblica; tutti i camion proposti da Renault avranno un’autonomia fino a 400 km per singola carica.

Le serie D e D Wide Z.E sono state aggiornate con una nuova batteria sensibilmente più grande, si passa infatti da una capacità massima di 50 kWh a 66 kWh, un incremento sostanziale che renderà l’offerta del marchio francese ancora più competitiva ed allettante; sono disponibili varie configurazioni, 5 per esattezza, per arrivare ad avere fino a 6 batterie da 66 kWh e poter percorrere distanze fino a 400 km.

Un’altra aggiunta nella gamma del marchio francese riguarda il Master Z.E che ora può essere ordinato anche con una massa di 3,5 tonnellate, 400 kg in più rispetto all’offerta precedente; questo però non penalizza l’autonomia che è di 120 km e può essere ricaricato in sole 6 ore.

La versione da 3.1 tonnellate consiste di due modelli – van e cab – da scegliere in 3 lunghezze differenti (L1, L2, L3) e due altezze (H1, H2); la versione da 3,5 tonnellate sarà presto disponibile sul mercato, sia in variante van sia cab, e potrà essere dotata di numerosi accessori quali un pianale inclinabile e un ampio contenitore cabinato con portellone regolabile.

La gamma Renault è in forte espansione e il marchio francese sembra più intenzionato che mai a prendersi la più grande fetta possibile in questo mondo, andando a rivaleggiare con concorrenti come Volvo e Tesla in un campo ancora ampiamente inesplorato.