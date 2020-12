Tesla Semi avvistato in California: il futuro è silenzioso

Il mondo della mobilità, come tutti ormai ben sappiamo, si sta muovendo inesorabilmente verso la propulsione elettrica; nel futuro che immaginiamo non ci saranno eccezioni tra automobili, moto e mezzi pesanti.

Tesla ha preso molto seriamente il suo ruolo come precorritrice di questa tecnologia nel settore automotive e, con il suo nuovissimo Tesla Semi, intende dimostrare come un’alternativa ai classici camion a combustione termica esista ed arriverà sulle nostre strade a breve. Nella fabbrica Tesla di Fremont in California i Semi sono già al lavoro e nell’ultimo mese sono stati avvisati in due differenti video, uno di una versione rossa ripresa da un drone e quest’ultimo catturato da un cellulare di un passante che ci mostra il mezzo pesante di casa Tesla in tutta la sua possanza, regalandoci anche un primo ascolto del suono che produrrà in movimento.

Direttamente dal futuro

Il rumore prodotto dall’esemplare filmato è precisamente quello che ci si aspetterebbe di sentire in un film futuristico e che non assoceremmo mai ad un gigante della strada capace di muoversi a velocità decisamente superiori rispetto ai suoi colleghi appartenenti alla stessa categoria di mezzi pesanti, la classe 8.

Come specificato da Musk nel 2017 all’evento di lancio dove ha presentato sia questo veicolo che la Roadster, Semi sarà equipaggiato da 4 motori derivati dalla Model 3 che gli permetteranno di raggiungere i 100 km/h in 5 secondi se sprovvisto di carico; inizialmente i primi esemplari erano previsti per il 2019 ma a causa di ritardi produttivi e modifiche tecniche, il tutto è slittato di un paio di anni.

Tremendamente in ritardo ma si farà perdonare

Dall’altro lato, però, questo ritardo potrebbe portare notevoli miglioramenti andando ad includere nei nuovi Tesla Semi le ultime tecnologie presentate da Musk come la nuova batteria più performante che permetterebbe di ottenere fino a 1000 km con una singola carica.

Attendiamo fiduciosi nuovi aggiornamenti riguardo Tesla Semi e vi lasciamo il video per sentire le vostre opinioni; il futuro è ormai già segnato, presto vedremo veicoli simili scorrazzare per le nostre strade non appena sarà pronta una adeguata infrastruttura di ricarica.