Si torna a parlare di Nissan Ariya durante il LA Auto Show

L’edizione 2021 del Los Angeles Auto Show è un tripudio di nuovi veicoli elettrici che sono quasi pronti per essere lanciati sul mercato: tra questi abbiamo anche il nuovo SUV elettrico Nissan Ariya, che la compagnia giapponese spera di riuscire a portare effettivamente sul mercato europeo entro l’estate 2022, mentre negli USA è atteso il prossimo autunno.

Nissan è stata tra le prime aziende a portare sul mercato un’auto elettrica in grado di diffondersi in numeri consistenti, ma la nuova Ariya avrà ben poco a che vedere con la piccola Nissan Leaf che tutti noi conosciamo: il nuovo SUV elettrico sarà in grado di percorrere più strada con una sola carica, avrà un’accelerazione molto più potente e sarà in grado di ricaricarsi molto più rapidamente.

Nissan Ariya è realizzato sulla base della piattaforma CMF-EV sviluppata grazie alla collaborazione stretta tra Renault, Nissan e Mitsubishi, in grado di ospitare una batteria da 91 kWh sufficiente a percorrere quasi 500 km con una sola carica; la batteria installata è stata dotata di un sistema di raffreddamento a liquido per stabilizzarne le temperature e migliorare le prestazioni durante gli utilizzi in climi rigidi.

Nissan ha lavorato con attenzione al design dell’auto, sia all’esterno per migliorarne l’aerodinamicità e di conseguenza l’autonomia, sia all’interno anche grazie all’utilizzo di materiali di alta qualità che rendono la Nissan Ariya un modello molto interessante. Purtroppo i tempi di rilascio sul mercato si sono allungati molto a causa della pandemia, quindi resta da capire se Nissan sarà in grado di inserirsi in un mercato che comincia già a offrire diverse opzioni interessanti.

E’ possibile che in un secondo momento Nissan decida di rilasciare anche un modello con batteria da 66 kWh, ma ad oggi pare che il primo modello a vedere la luce del mercato sarà quello con batteria da 91 kWh in configurazione a trazione integrale grazie alla presenza di 2 motori elettrici. Il prezzo per questa versione dovrebbe partire da circa 52.000 € + IVA.