Skateboard elettrici | I migliori del 2021

Da un anno a questa parte, il mercato legato alla micro-mobilità diventa sempre più imponente, sebbene ci sia la volontà di regolamentare quanto più possibile l’utilizzo di alcuni mezzi di spostamento, come nel caso dei monopattini. Oltre alla presenza delle cosiddette “e-Bike”, in questo mercato ci sono anche gli skateboard elettrici, mezzi di spostamento che rappresentano l’unione del classico skate e un motore alimentato da energia elettrica.

Questi prodotti, rispetto ai modelli tradizionali, possiedono tre componenti in più, vale a dire: il motore elettrico, i sensori della velocità ed il telecomando. Oltre a questi tre dispositivi, uno e-skate è realizzato esattamente come quelli manuali, infatti troviamo una tavola nella parte superiore e delle ruote in quella inferiore.

In questo articolo, dunque, abbiamo pensato di proporvi una rassegna dei migliori skateboard elettrici attualmente disponibili in commercio, partendo dalle soluzioni economiche fino a quelli considerati come top di gamma. Come punto di riferimento abbiamo deliberatamente scelto Amazon perché garantisce una buona assistenza clienti post-vendita e la consegna veloce.

I migliori skateboard elettrici

Skateboard Casulo

Iniziamo la carrellata dei migliori prodotti di questo segmento di mercato con uno sviluppato da Casulo. Si tratta di uno skateboard che si presenta con una struttura leggera e compatta, infatti la tavola misura 65 centimetri e pesa di 3,7 kg, garantendo così una portabilità eccellente. Vanta anche una buona flessibilità, poiché questo skateboard è stato realizzato in legno d’acero a sette strati, mentre le ruote sono in poliuretano da 72 mm, per consentire di viaggiare sulla maggior parte delle superfici, in modo fluido e silenzioso. E poi, grazie al suo telecomando è possibile impartirgli i diversi comandi, come l’accelerazione con tre modalità di velocità, ossia bassa (10 km/h), media (15 km/h) e alta (20 km/h).

» Clicca qui per acquistare Skateboard Casulo

Nilox Doc E-skate

Nilox Doc E-skate rappresenta il prodotto perfetto per poter percorrere tantissimi chilometri nei centri urbani, poiché vanta un motore elettrico che non solo garantisce una velocità massima di 12 km/h, ma permette anche di percorrere fino a 25 km, grazie ad un’autonomia di 2,5 ore. Stabile e facile da trasportare, questo skateboard possiede una maniglia integrata nella pedana. Inoltre, con un piccolo telecomando, è possibile impartirgli tutti gli ordini del caso, come l’accelerazione.

» Clicca qui per acquistare Nilox Doc E-skate

Skateboard Tooluck

Se il vostro interesse è quello di acquistare un prodotto sicuro e prestante, vi consigliamo di dare uno sguardo allo skateboard sviluppato da Tooluck. Dotato di una batteria al litio di nuova generazione da 29,4V – 2000 mAh, garantisce il massimo comfort in tutti quegli spostamenti brevi come commissioni veloci e svago, grazie ad un’autonomia di circa 10 km. Con il suo motore elettrico da 350W può percorrere ad una velocità massima di 20km/h, senza generare alcun tipo di rumore. Come i suoi concorrenti, questo skateboard è collegato ad un telecomando wireless, con il quale è possibile impartirgli ordini come avanti, indietro, l’accelerazione e la frenata.

» Clicca qui per acquistare Skateboard Tooluck

Skateboard Caroma

In termini meramente tecnici, lo skateboard di Caroma è uno dei più potenti in circolazione perché possiede un doppio motore da 350W, che permette di raggiungere una velocità massima di 25 km/h attraverso tre modalità di guida, vale a dire bassa (10 km/h), media (15 km/h) e alta (20 km/h). Sotto alla tavola è presente anche una batteria da 29,4V-4000 mAh che garantisce non solo una buona autonomia, ma anche di ricaricarla facilmente con la funzione di ricarica veloce (mediamente si completa in circa 3 ore ndR). Naturalmente, non manca un telecomando, con il quale è possibile controllare l’accelerazione, la frenata e il senso di marcia.

» Clicca qui per acquistare Skateboard Caroma

Skateboard GeekMe

Lo Skateboard di GeekMe è un altro articolo che entra di diritto a far parte di questa guida all’acquisto. Le motivazioni sono abbastanza semplici, a partire dalla sua capacità di adattarsi a tutte le tipologie di skateboarder, dai neofiti ai primi della classe. Possiede un potente motore che permette di percorrere lunghi tragitti e, grazie ad una notevole batteria, l’autonomia è anch’essa di alto livello. A tutto questo si aggiunge una buona dose di sicurezza, grazie a diversi accorgimenti sia a livello hardware che software.

» Clicca qui per acquistare Skateboard GeekMe

Bonus: Ninebot by Segway Drift W1

In questa guida abbiamo pensato di inserire, come ultimo prodotto, un bonus da non sottovalutare. Si tratta del Ninebot by Segway Drift W1, vale a dire una coppia di pattini elettrici che assicurano un’autonomia di ben 45 minuti con una velocità massima di 12 km/h. Entrambi i pattini vantano un peso di soli 7 kg e possiedono delle fasce elastiche resistenti per poterle trasportare facilmente sia in mano che nella borsa. Sulla scocca sono presenti anche delle luci LED anteriori e posteriori, con la possibilità di personalizzare i colori. E poi, per garantire una buona dose di sicurezza, hanno dei tappetini antiscivolo, che consentono di mantenere i piedi fermi durante la guida.

» Clicca qui per acquistare Ninebot by Segway Drift W1

Come scegliere i migliori skateboard elettrici

Dopo aver esaminato quelli che sono i migliori skateboard elettrici, è doveroso spiegarvi quelle che sono le caratteristiche principali di questi prodotti, che vi riportiamo di seguito:

Dimensioni

Velocità

Rapporto qualità/prezzo

Dimensioni

Prima di effettuare l’acquisto è consigliabile controllare le dimensioni della pedana. Tendenzialmente una pedana misura 8o centimetri in lunghezza e 25 centimetri in larghezza, mentre le ruote hanno un diametro variabile dai 80 millimetri ad un massimo di 100. Poi, è doveroso controllare che il proprio peso corporeo non superi quello supportato dal motore elettrico.

Velocità

Uno skateboard elettrico, come per i monopattini elettrici, può raggiungere una velocità massimo di 35 km/h. Maggiore è la sua potenza, maggiore sarà dunque la velocità. Chiaramente è importante tener presente la sicurezza, motivo per cui vi sconsigliamo l’acquisto di un prodotto troppo veloce, perché talvolta risulta difficile rimanere in equilibrio.

Rapporto qualità/prezzo

Il rapporto qualità/prezzo è un aspetto assai importante durante l’acquisto di qualsiasi prodotto. Uno skate elettrico viene commercializzato ad un prezzo che difficilmente supera la cifra di 1.000,00€. Sconsigliamo dunque l’acquisto di prodotti troppo economici, poiché non potrebbero soddisfare sia gli standard di sicurezza che di prestazioni.