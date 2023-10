Migliori cuffie gaming wireless (novembre 2023)

Ogni giorno che passa prende sempre più importanza nei videogiochi quello che è l’aspetto sonoro, con molti titoli che fanno un forte affidamento proprio sul proprio comparto audio. Basti, ad esempio, pensare ai giochi horror, come il recente Dead Space Remake, dove l’atmosfera stessa si regge sull’impianto audio, o alle esperienze multiplayer, dove la capacità di comprendere con precisione la posizione di un nemico da qualche rumore può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Se volete usufruire di tutta la bontà audio delle produzioni odierne avrete quindi bisogno delle migliori cuffie gaming wireless sul mercato, qualsiasi siano le vostre esigenze.

Nell'aggiornamento datato novembre 2023 abbiamo aggiornato tutti i link dei prodotti, in modo tale da rimandarvi sempre e comunque agli store con le migliori offerte sul mercato. Inoltre, abbiamo aggiunto due nuove cuffie: le INZONE H9 per PS5 e le cuffie wireless di Xbox Series X|S originali.

Oltre a garantire una resa audio di livello, le migliori cuffie gaming wireless offrono inoltre anche un’enorme comodità, visto che consentono di giocare senza fili tra i cavi, eliminando così il rischio di trovarsi ingarbugliati o di dover sbrogliare fastidiose matasse prima di una sessione di gioco. Le odierne batterie, inoltre, garantiscono un’elevata autonomia, obbligandovi a ricaricare il vostro headset solo dopo svariate ore di gioco. Insomma, di vantaggi per scegliere delle cuffie da gaming wireless ce ne sono parecchi.

Prima di immergerci in quelle che sono le migliori cuffie gaming wireless sul mercato, vi ricordiamo che potete trovare, sempre sulle nostre pagine, quelle che sono le migliori cuffie da gaming per Xbox e PlayStation. Detto ciò, buona lettura!

Quali sono le migliori cuffie gaming wireless

Trovare le migliori cuffie gaming wireless per le proprie esigenze non è certo un’impresa semplice. Le variabili da tenere in considerazione sono infatti molte e ancor più numerosa è l’offerta di prodotti sul mercato. Insomma, onde evitare di acquistare un prodotto non soddisfacente è bene tenere chiari in mente alcuni concetti: ecco i nostri consigli su quali caratteristiche tenere sott’occhio e come trovare le proprie cuffie gaming wireless perfette.

Perché wireless?

Probabilmente se avete letto questa guida all'acquisto fino a questo punto sarete decisamente indirizzati verso un prodotto wireless, ma perché proprio senza fili? I motivi per preferire una cuffia gaming wireless a una cablata sono sicuramente molteplici e riguardano ad esempio una comodità maggiore, visto che non rischierete di rimanere ingrovigliati da fastidiosi cavi, e anche una maggiore pulizia della postazione, visto che non dovrete pensare a dove riporre i cavi del nostro headset quando non in uso. Gli svantaggi? Sicuramente un prezzo mediamente più alto a parità di qualità audio rispetto a una controparte cablata e, ovviamente, anche la necessità di tanto in tanto di dover ricaricare la batteria.

Batteria

Forse non c’è bisogno di dirlo, ma è sempre bene ricordarlo: in questo articolo vi stiamo consigliando le migliori cuffie gaming wireless sul mercato, ossia dei prodotti senza fili che necessitano quindi di tanto in tanto di essere ricaricati. Una cosa buona e giusta quando ci si trova a scegliere un paio di cuffie wireless è quindi quella di dare un’occhiata non solo alla durata della batteria, ma anche al tempo di ricarica. Non vorrete del resto trovarvi ad aspettare ore e ore per poter nuovamente utilizzare le vostre nuove amate cuffie, no?

Qualità audio

Un altro aspetto da tenere in grande considerazione quando ci si ritrova a scegliere un paio di cuffie gaming wireless è sicuramente quello relativo alla qualità audio. Sebbene praticamente ogni prodotto al giorno d’oggi vi consenta di godere dell’audio dei vostri giochi in una maniera tutto sommato limpida, una buona cuffia da gaming riesce a distinguersi per una qualità nettamente superiore. Occhio quindi ai driver audio della cuffia da gaming e alla presenza di altre caratteristiche, come l’audio surround 7.1, che possono dare una spinta in più a un prodotto rispetto ad altri device concorrenti.

Design

Nella maggior parte dei casi quando ci si ritrova a comprare un paio di cuffie gaming wireless, l’estetica non è sempre il primo dei pensieri, ma perché sottovalutare questo seppur secondario aspetto? Fortunatamente nell’odierno panorama sono infatti presenti innumerevoli prodotti in grado di coadiuvare insieme ottime prestazioni e un design niente male, riuscendo così a soddisfare sia la vista che, ovviamente, anche l’udito. Insomma, non è certo il primo elemento da tenere in considerazione, ma al giorno d’oggi non ci sono veramente motivi per rinunciare a un design quantomeno soddisfacente.

Microfono

Si chiamano cuffie ma vengono spesso e volentieri utilizzate anche per parlare con altri giocatori e amici. Proprio per questo motivo è cosa buona e giusta, prima di imbarcarsi in un acquisto, assicurarsi della presenza di un microfono e della sua bontà. Nel caso in cui non lo utilizzassimo più di tanto è inoltre importante osservare se esso è a scomparsa o può addirittura anche essere rimosso, in modo tale da poterlo riporre quando non lo vogliamo utilizzare.

Brand conosciuti

Un ultimo consiglio che ci sentiamo di darvi durante la vostra scelta di quelle che sono le migliori cuffie gaming wireless adatte alle vostre esigenze è sicuramente quello relativo al dare un'occhiata alla società che c'è dietro. Acquistare prodotti Logitech, Corsair, SteelSeries e così via è infatti fin da subito una garanzia di qualità, che nella quasi totalità dei casi è in grado di evitare brutte sorprese, come batterie dalla durata irrisoria o una qualità audio non all'altezza. Un altro modo per evitare tale rischio è poi ovviamente quello di guardare le recensioni online nel caso non conosciate direttamente un determinato prodotto: se non ne trovate o, peggio, sono poco lusinghiere è il caso di passare oltre.

Prezzo

Veniamo, infine, all'aspetto più delicato da tenere in considerazione nel momento in cui sceglierete una delle cuffie da Gaming Wireless disponibili in questa lista: il prezzo. Bisogna precisare che non sempre un prezzo più elevato significa una qualità migliore. in moltissimi casi, specialmente per i modelli più costosi, un prezzo elevato corrisponde a caratteristiche, e funzioni, aggiuntive di cui magari non avete realmente bisogno.

Ovviamente questo non significa che una cuffia con un prezzo che si aggira sotto i 50€ possa garantirvi una resa sonora analoga a una più costosa ma se siete interessati, per esempio, esclusivamente a una buona resa audio per godervi giochi e contenuti multimediali in tranquillità, una cuffia da 100€ (come le Corsair HS70 Pro) sarà più che sufficiente per rispondere alle vostre necessità. Se, invece, siete interessati ad avere un dock di ricarica, un mixer per gestire i volumi di gioco e della chat, differenti tipi di connessione e tutte quelle funzioni che esulano dalla semplice resa sonora, allora dovrete prepararvi a investire una cifra più importante, che potrà aggirarsi attorno ai 200€, e investire i vostri risparmi in modelli più completi come le SteelSeries Arctis PRO.